 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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С котомкой за плечами... Экс-кыр-президент Атамбаев едет в Москву за консультацией, - В.Панфилова
07:28 24.07.2019

Алмазбек Атамбаев едет в Москву за консультацией

Экс-президент надеется на помощь российских друзей в разрешении конфликта с президентом Киргизии

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

23.07.2019

Для Алмазбека Атамбаева не важно, каким самолетом и из какого аэропорта он полетит в РФ.

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев 24 июля планирует посетить Россию "по приглашению своих друзей". Ожидается, что в Москве киргизского политика будут принимать на самом высоком уровне. Не так давно состоялась незапланированная встреча президента Сооронбая Жээнбекова с главой РФ Владимиром Путиным. В Кремле обеспокоены внутриполитической ситуацией в республике, и не исключено, что готовы предложить пути выхода из кризиса.

Конфликт между экс-президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым и действующим президентом Сооронбаем Жээнбековым угрожает стабильности республики. Это понимают и в Бишкеке и в Москве. Напомним, что Владимир Путин 11 июля перехватил Сооронбая Жээнбекова, когда тот возвращался из Швейцарии домой (подробнее см. "НГ" от 15.07.19). Теперь, судя по всему, пришла очередь выслушать его оппонента.
Алмазбек Атамбаев накануне рассказал, что собрался на пару дней в Москву "по приглашению друзей". Киргизские СМИ обсуждают, что приглашение пришло от главы Евразийского банка развития (ЕАБР) Андрея Бельянинова. О дружбе Атамбаева с Бельяниновым, который ранее возглавлял Таможенную службу России, ходило немало слухов. Российского чиновника называли "куратором по Киргизии от Кремля". Атамбаев даже наградил его орденом "Данакер" за укрепление дружбы, сотрудничества и развитие торгово-экономических отношений. Неудивительно, что экс-президент полностью доверяет российским друзьям.

"Откуда и как я улечу, не знаю, это решает приглашающая сторона. Кто приглашает, я не могу сказать, так как не спрашивал у них, можно ли говорить об этом. В России у меня много друзей", – сообщил Атамбаев накануне всем присутствующим в Народном штабе, созданном в его доме в селе Кок-Таш. Он добавил, что планирует пробыть в Москве пару дней. На вопрос журналиста, не боится ли он, что его могут не пустить обратно в Киргизию, Атамбаев эмоционально ответил: "Как это меня не впустят? Это же моя страна, моя родина. Это же пока Кыргызстан, а не какой-то колхоз!"

Член политсовета Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) Адиль Турдукулов сказал "НГ", что в первую очередь для Атамбаева важно, чтобы была обеспечена безопасность его выезда и гарантия его возвращения. "Если такие усилия направлены на выезд, то встречи скорее всего пройдут на самом высшем уровне", – считает киргизский политик. Турдукулов не исключает, что Атамбаев, уезжая из Киргизии, рискует. Но в то же время он рискует и находясь в Киргизии. Например, 19 июля была сорвана операция по захвату дома Атамбаева в Кок-Таше. И только огласка информации в соцсетях и киргизских СМИ предотвратила штурм. "Атамбаев понимает, что его политическое настоящее и политическое будущее зависят от его нахождения в стране. Политики, которые на время выехали из Киргизии, как, например, Омурбек Бабанов – экс-кандидат на пост президента, лидер партии "Республика" – или мэр Оша и лидер партии "Улуттар Биримдиги" Мелис Мырзакматов, потеряли в своей стране политический вес, и набрать его вновь будет очень сложно", – отметил Турдукулов.

В Москве, по мнению Адиля Турдукулова, "будет обсуждаться урегулирование конфликта между президентом и экс-президентом". Не только Киргизия устала от этого противостояния. Поэтому Москва вызывает Атамбаева на консультации. "Конфликт переходит в опасную стадию, где факторы регионализма, религиозного экстремизма могут выйти на передний план. В Кремле посчитали, что необходимо вмешательство в ситуацию, даже несмотря на то, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил: "Мы не вмешиваемся во внутренние дела суверенного государства". Да и политические консультации вряд ли можно назвать вмешательством", – считает Турдукулов.

По мнению заместителя генерального директора Центра стратегических оценок и прогнозов Игоря Панкратенко, Атамбаев вряд ли станет невозвращенцем. "С одной стороны, он едет в Москву, чтобы сбить накал страстей. Экс-президент проигнорировал три повестки к следователю. Он не впустил в дом следователя и замминистра МВД Мирлана Каниметова, которые пришли к нему за показаниями по делу Азиза Батукаева. Следующий шаг – силовой. С другой стороны, он намерен посчитать свои московские активы. Он встретится не только с друзьями. Обычная зондажная поездка. Ему нужно дождаться нового политического сезона, когда депутаты вернутся с каникул. Они приняли решение о снятии неприкосновенности с экс-президента и разбежались, чтобы обеспечить себе "чистоту рук". Случись что, мы, дескать, ни при чем… Это силовики перемудрили. Они тоже не хотят брать ответственность на себя", – сказал "НГ" Панкратенко. Главное решение, считает эксперт, за президентом Сооронбаем Жээнбековым. "В республике сложнейшая ситуация, на киргизско-таджикской границе перестрелка, погибли люди. А власти готовят силы, чтобы штурмовать дом Атамбаева. Такова реальная политика Киргизии…" – заключил Панкратенко.

Источник - ng.ru
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