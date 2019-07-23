Ну, за Миромончика! ВБ выделяет Узбекистану 656 миллионов долларов на всяческие мирзи-реформы

08:35 24.07.2019

Всемирный банк и правительство Узбекистана подписали соглашения на общую сумму 656 миллионов долларов на проекты по реформе экономики, образования и поддержку соцзащиты, сообщает представительство ВБ в Ташкенте.

Как отмечается на сайте, подписаны заемные и грантовые соглашения на общую сумму 656 миллионов долларов по итогам визита в Узбекистан вице-президента ВБ по региону Европы и Центральной Азии Сирила Мюллера, который в ходе визита встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и премьер-министром Абдуллой Ариповым.



Средства выделены на реализацию проектов, способствующих осуществлению рыночных реформ, развитию дошкольного образования и системы социальной защиты в Узбекистане.