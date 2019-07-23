Джихад-пуштушки. ЕС выделил 2 миллиона евро на обучение афганских девушек в вузах Узбекистана и Казахстана

09:04 24.07.2019

Европейский союз выделил грант в размере 2 млн. евро Программе развития ООН для финансирования обучения афганских женщин в университетах Узбекистана и Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Согласно официальному сообщению, до 2025 года 50 афганских девушек-студенток будут обучаться в бакалавриате и магистратуре Казахстана и Узбекистана по направлениям сельское хозяйство, практическая статистика и добыча полезных ископаемых.



В то же время в рамках структуры "ООН-женщины" будут открыты и летние школы для повышения квалификации афганских девушек и женщин в сферах предпринимательства и коммуникаций.



Основная цель этих программ заключается в расширении экономических прав афганских женщин и расширении их возможностей трудоустройства.



Движение "Талибан", которое контролирует обширные территории Афганистана, под предлогами законов шариата запрещает женщинам учиться и работать.