Нам ссыкотно... Мировая педерастия просит Мирзиеева убрать 120-ю уголовную статью о содомии

09:06 24.07.2019

ЛГБТ-сообщество обратилось к президенту Мирзияеву с просьбой убрать из Уголовного кодекса статью за "мужеложство"



Активисты, представившиеся членами общества геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров Узбекистана, заявили, что усиливающаяся в узбекском обществе гомофобия приводит к росту случаев нарушения прав человека в стране и создает благоприятную почву для роста коррупции.



"Сегодня консервативное и гомофобное общество выкладывает в социальные сети видеозаписи, на которых запечатлено, как ловят, унижают и избивают представителей ЛГБТ-сообщества. Кроме того, в интернет-изданиях появляются сообщения о том, что людей сажают в тюрьму за гомосексуализм. Мы хотим собрать всю эту информацию в правозащитную организацию Human Rights Watch. Наша цель – добиться, чтобы из Уголовного кодекса Узбекистана убрали 120-ю статью ("Мужеложство"). Эта статья открывает дорогу для самосуда и коррупции. Мы надеемся, что наше обращение дойдет до Мирзияева через трибуну ООН", – говорится в обращении представителей ЛГБТ-сообщества.



Один из авторов данного обращения говорит, что своим обращением узбекские гей-активисты хотели привлечь внимание президента Узбекистана к своим проблемам.

Узбекские гей-активисты выразили обеспокоенность по поводу появления в соцсетях и мессенджерах групп, которые "охотятся и наказывают представителей ЛГБТ".

– Они занимаются шантажом и выбиванием денег у представителей ЛГБТ, – говорит один из гей-активистов.

По словам собеседников, общество геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров Узбекистана состоит в основном из образованной, владеющей несколькими языками молодежи с широким кругозором.



– Мы, как и все остальные узбекистанцы, имеем свои права. Требуем, что они соблюдались. Хотим, чтобы пресса Узбекистана освещала случаи унижения представителей ЛГБТ. Удаление 120-й статьи из Уголовного кодекса стало бы примером того, что в Узбекистане соблюдаются и реализуются все свободы и права граждан, – сказал один из представителей общества геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров Узбекистана.



Напомним, что 18 июля узбекистанские интернет-издания сообщили о задержании в Ташкенте двух мужчин, которые были в сексуальных отношениях друг с другом. По данным правоохранительных органов, мужчины были задержаны в одной из квартир 3-го квартала Чиланзарского района.

Против задержанных было возбуждено уголовное дело по статье 120 ("Мужеложство") УК Узбекистана. Согласно данной статье мужчины могут получить наказание в виде ограничения свободы от одного года до трех лет.

Узбекистан и Туркменистан остаются единственными странами на постсоветском пространстве, где за гомосексуальные связи предусмотрено уголовное наказание.