 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 24.07.2019
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В Казахстане ужесточат цензуру. Паникует Комитет по защите журиков CPJ
09:13 24.07.2019

Правозащитники заявляют о рисках ужесточения цензуры в Казахстане

Международная прессозащитная организация Committee to Protect Journalists ("Комитет по защите журналистов", CPJ) заявляет о рисках ужесточения цензуры в Казахстане в связи с так называемым сертификатом безопасности, который казахстанские провайдеры рекомендуют установить местным пользователям Сети.

"Эта так называемая мера безопасности выглядит скорее как попытка правительства ужесточить цензуру и усилить возможности для слежки, - говорит директор правозащитного отдела CPJ Кортни Радш. - У властей Казахстана - многолетний опыт практики тюремного заключения, цензуры и преследования журналистов, и эту попытку защитить граждан от "опасного контента" следует воспринимать с большой долей скептицизма".
Казахстанские власти в лице высокопоставленных чиновников Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности заявляют, что установка "сертификата безопасности" на устройства с доступом к Интернету будет способствовать информационной безопасности пользователей. Местные провайдеры рекомендуют скачать этот сертификат во избежание "проблем с доступом к отдельным интернет-ресурсам".

Некоторые эксперты в IT-сфере уже выразили опасения по поводу того, что казахстанские спецслужбы через "сертификат безопасности" получат доступ к данным пользователей - переписке, паролям, истории поиска и посещения сайтов. Власти Казахстана говорят, что установка сертификата - дело добровольное, но пользователи Интернета в Нур-Султане и ряде других городов сообщают о проблемах с доступом к некоторым ресурсам при выходе в Интернет с устройств без сертификата.

Источник - centralasian.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1563948780
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