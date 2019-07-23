 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Майдан мертв, но майдан - жив... Украина – очередной госпереворот свершился, - А.Дубровский
13:30 24.07.2019

УКРАИНА – ОЧЕРЕДНОЙ ГОСПЕРЕВОРОТ СВЕРШИЛСЯ
Майдан мертв, но майдан жив, он лишь изменился до неузнаваемости

Александр Дубровский

На Украине вновь произошел госпереворот, ибо произошедшее следует рассматривать в гораздо более широком смысле, нежели принято. Так или иначе, но без обобщений не обойтись, даже если они покажутся кому-то неожиданными и сильно натянутыми.

Начнем с темы, казалось бы далекой от заявленной: определение "государственный терроризм", хотя и трактуется женевской конвенцией 1987 года достаточно широко, в бытовом представлении (особенно "оппозиционном") соотносится обычно с неким "полицейским государством", осуществляющим насилие, прежде всего, над своими гражданами.

Это в корне неверно, особенно на современном этапе, когда понятие необходимо трактовать, с одной стороны, именно так, как оно записано в конвенции, с другой стороны, учитывая неотъемлемое право государства на легитимное насилие, что является также и неотъемлемым признаком государственности (см. "Происхождение семьи, частной собственности и государства", Ф.Энгельс).

Таким образом, приходим к выводу, что государственный терроризм (уже без всяких кавычек) - есть действия одного государства с целью дестабилизации власти другого государства. Под действиями, если исключить прямое военное вторжение, следует понимать достаточно широкий круг инструментов:

- скоординированные информационные атаки СМИ,

- операции спецслужб,

- массированное политическое давление и дискредитация,

- создание ложных поводов к обвинениям

- прямое и косвенное финансирование оппозиции и т. д.

То есть, все то, что подпадает и под "гибридную войну", выступающую лишь деликатной маскировкой термина, содержащего отсылку к терроризму - одному из самых отвратительных явлений цивилизации.

В эту же копилку попадают и санкции в самом широком смысле: от международных, до локальных. Более того, текущее спонтанное развитие санкционного давления как количественно, так и качественно, уже превращается, ни много ни мало, в настоящий бандитизм, а в области финансов - в финансовый бандитизм, также нацеленный на ослабление и обрушение экономик отдельных государств.

В общем и целом, если не пытаться персонифицировать инициаторов (заказчиков) и исполнителей, все происходящее укладывается в классическую конспирологию. Казалось бы, есть явное заокеанское происхождение и терроризма, и бандитизма, однако все разбивается о попытки высшей американской власти в лице Трампа и его команды яростно противостоять этим явлениям - обычное явление бумеранга, бьющего по тем, кто его запустил.

Следовательно, есть еще более высокое представительство инициаторов и заказчиков, что замыкает круг и постоянно возвращает не очень глубокую аналитику в кольцо теории заговора, где правят некие неоконы и прочие безликие глобалисты.

Здесь не поленюсь в сотый раз повторить: философия вопроса заключается не в конспирологии, а в том, что любое явление, единожды вброшенное в социум, со временем, как только набирается критическая масса сторонников, неизбежно превращается в объективную реальность, уже не зависящую от воли людей. Искать здесь жесткие цепочки заказчик-исполнитель бессмысленно, ибо они есть и в то же время их нет.

Как нет, например, явных сторонников внешнего контроля над собой, но практически все положительно оценивают удобство безналичных платежей по пластиковым картам. То же самое предстоит и с процессом индивидуального чипирования, когда недалек тот день, когда все сегодняшние яростные противники добровольно подставят часть тела, вплоть до интимной, для вживления чипа и будут безмерно счастливы.

Однако мы отвлеклись от магистральной темы: в мире повсеместно ускоряется процесс дестабилизации государств через дискредитацию государственной власти как таковой. Одновременно усиливаются очаги сопротивления, концентрируясь по регионам, превращая процесс в хаотичное мерцание, свидетельствующее о неуправляемости и отсутствии того самого единого центра управления.

Если идти от общего к частному, то цивилизация (как система), основанная на взаимодействии как отдельных государств, так и их объединений (союзов, блоков и т.д.) пошла вразнос, где победитель, с одной стороны, не очевиден, но, с другой стороны, он уже есть (по-крайней мере, локальный), и искать его следует вовсе не за океаном, а гораздо ближе.

Так вот, в борьбе глобализации, как объективной реальности, с государственностью, как тысячелетней традиции, звеньев много и совершенно естественно, что эти звенья иногда рвутся, демонстрируя переменный успех одних и поражений других. И здесь, пожалуй, одна из ярчайших побед глобализации над государственностью продемонстрирована на Украине, где произошла полная и безоговорочная десакрализация государственной власти, и где, наряду с президентом, в минувшее воскресенье в высший законодательный орган прошли бармены, официанты, поп-звезды, артисты, сценаристы и прочая обслуга всей этой камарильи.

Дальнейшее сильно зависит от того, будет ли хоть какой-то относительный успех у Украины с подобной властью, и если будет, то, с учетом неизбежных попыток раздуть его до неимоверных масштабов, его следует считать (в случае набора критической массы сторонников), предвестником гибели государственности как таковой с принудительным переносом "опыта" туда, где еще тлеют очаги сопротивления.

Так что, радость по поводу торжества демократии и повсеместного легитимного отлучения от власти на Украине "героев майдана", следует считать преждевременной: майдан умер, но майдан жив. Он лишь изменился до неузнаваемости, не подпадая ни под силовую смену власти, ни под определение "цветной революции", зато демонстрируя во всей красе признаки совершенно новой парадигмы развития, когда на смену "героям", имевшим, хоть и извращенные, но государственные амбиции, пришел гораздо более коварный и замаскированный противник, способный полностью дискредитировать государственную власть как таковую. Особенно, если в ближайшее время будет продемонстрирован хоть какой-то локальный успех.

P.S.1.

В.И.Ленин в свое время не только породил монстра в виде Украины, но и, вопреки своим представлениям о политике, предопределил в виде фарса появление там во власти людей, крайне далеких от политических традиций:

"Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством. В этом мы согласны и с кадетами, и с Брешковской, и с Церетели. Но мы отличаемся от этих граждан тем, что требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную, ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники.

Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами, и чтобы начато было оно немедленно, то есть к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту" (из статьи "Удержат ли большевики власть").

Фарс заключается в том, что теперь во власть можно попасть даже без всякого намека на обучение, а лишь потому, что такова глобальная объективная реальность, диктующая свои правила, невзирая на лица и интересы.

P.S.2.

Сказанное – вовсе не похороны государственности, а лишь предупреждение и информация, скрытая под толстым слоем иллюзий, необходимые для того, чтобы знать "врага" в лицо. Как известно, предупрежден – значит, вооружен.

Источник - iarex.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1563964200
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