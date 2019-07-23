Кыргызстанцы считают самой коррумпированной Таможенную службу

13:36 24.07.2019

По итогам первого полугодия 2019-го самым коррумпированным государственным органом кыргызстанцы назвали Государственную таможенную службу. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.



Общий уровень коррупции в стране люди оценили в 13,9 балла. Это на 1,5 балла выше, чем полгода назад. При этом лидеры рейтинга коррумпированности при оценке ушли в минус.



Индекс доверия населения оценивался в баллах - от -100 до +100. Чем выше балл, тем больше доверия. Кыргызстанцам предлагали ответить на три вопроса: "Насколько вы доверяете определенному госоргану?", "Как вы оцениваете уровень коррупции в нем?" и "Как в целом оцениваете его деятельность?".



Самым коррумпированным госорганом кыргызстанцы считают Таможенную службу (-18,7 балла). Отметим, что за полгода уровень коррумпированности госоргана вырос на 5,3 балла.



В числе самых коррумпированных оказались Государственная служба исполнения наказаний (-10,2 балла), Министерство здравоохранения (-11,1 балла), Министерство внутренних дел (-7,9 балла).



По итогам первого полугодия этого года ни одному госоргану не удалось набрать даже 45 баллов в уровне по борьбе с коррупцией.



Меньше всего коррупции, по мнению кыргызстанцев, в местных госадминистрациях (41,4 балла), Госагентстве физической культуры и спорта (37,7 балла), Министерстве чрезвычайных ситуаций (37,3 балла), аппарате полномочных представителей правительства в областях (36,2 балла), Госкомитете информационных технологий и связи (35,3 балла) и Министерстве культуры, информации и туризма (35,1 балла).



Татьяна КУДРЯВЦЕВА