К чему приведет противостояние Ирана и США в Ормузском проливе? - Л.Нерсисян

13:39 24.07.2019

К чему приведет противостояние Ирана и США в Ормузском проливе?



Холодное противостояние Ирана и части западных стран продолжается, причем ставки повышаются в постоянном режиме. На этот раз одновременно случилось несколько интересных событий: долгие полеты иранского беспилотного летательного аппарата над американскими военными кораблями, проплывающими Ормузский пролив; задержание властями Гибралтара (заморская территория Великобритании) танкера Grace 1 под флагом Панамы, якобы везущего контрабандную иранскую нефть в Сирию, и симметричный ответ Ирана в виде захвата уже британского танкера Stena Impero. В каждом эпизоде Тегеран продолжает показывать готовность отвечать ударом на удар. Куда еще может зайти противостояние?



Ормузский пролив становится зоной противостояния?



Напряженная атмосфера в Ормузском проливе, Персидском и Оманском заливах формируется уже в течение нескольких месяцев - с мая 2019 года. Первой "ласточкой" стал ряд нападений на танкеры различных государств, в том числе и самые нашумевшие, которые случились 13 июня. Тогда были атакованы и повреждены норвежский танкер Front Altair и японский Kokuka Courageous, а США обвинили в этом Иран: по мнению Вашингтона, бойцы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) установили на этих гражданских судах магнитные мины и подорвали их.



Следующим важным событием стало уничтожение иранской противовоздушной обороной американского стратегического разведывательного беспилотника RQ-4A Global Hawk в морской модификации BAMS-D. Несмотря на обвинения США в том, что летательный аппарат был сбит в нейтральном воздушном пространстве, никакого реального ответа Вашингтон не продемонстрировал.



Более того, 18 июля президент США Дональд Трамп заявил, что американским десантным кораблем USS Boxer был уничтожен иранский БПЛА. Могло показаться, что это симметричный ответ на уничтожение Global Hawk, однако обломков или других доказательств уничтожения дрона представлено не было, при этом Иран распространил видеозапись с камеры якобы уничтоженного БПЛА. Если судить по этой видеозаписи, то иранский беспилотник не менее двух часов наблюдал за целым рядом американских кораблей практически в упор. На видеозаписи отчетливо запечатлен и Boxer, на борту которого видна система радиоэлектронной борьбы MADIS, которую, по мнению некоторых западных СМИ и экспертов, могли применить для уничтожения иранского дрона. Видео не может являться исчерпывающим доказательством того, что иранский БПЛА не был сбит, однако оно демонстрирует возможности Тегерана вести эффективную разведку средствами собственной разработки. Более того, использованный БПЛА явно не стоил $222 млн как Global Hawk - его стоимость могла не дотянуть и до $1 млн (речь идет о тактическом беспилотнике Mohajer-4B).



Следующим этапом роста напряженности стали захваты гражданских танкеров - на этот раз Иран отвечал на действия Великобритании. Последствием случившегося может стать наращивание присутствия западных военно-морских сил в Ормузском проливе: о создании международной коалиции Sentinel для патрулирования залива уже заявил госсекретарь США Майкл Помпео. Надо сказать, что присутствие большого количества военных кораблей может несколько усложнить судоходство в Ормузском проливе, а также потребует дополнительных затрат.



Кроме того, военнослужащие США будут размещены в Саудовской Аравии - конечно, речь пока идет только о небольшом контингенте из 500 человек, но в целом тенденции к милитаризации региона очевидны. Пока явных предпосылок к скорому снижению напряженности не наблюдается - для этого необходима политическая воля с обеих сторон.



С другой стороны, пока видно, что ни у США, ни тем более у Ирана реальных планов по развязыванию войны не наблюдается, а рост напряженности и поднятие ставок могут оказаться предшественниками переговоров. Слова же Дональда Трампа об "уменьшающемся желании заключить сделку с Ираном" также, вероятнее всего, являются исключительно риторикой. Что касается Ирана, то против страны введены санкции такой глубины, что Тегеран может себе позволить вести себя максимально жестко: терять уже особо нечего.



Леонид Нерсисян