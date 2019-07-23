Экономисты разглядели приближение мирового кризиса

13:42 24.07.2019 Мировой кризис подходит вплотную



Ольга Самофалова



Мировой экономический кризис уже на пороге. Напряженность в мировой торговле может перерасти в экономический спад к концу 2019 года. Такой прогноз сделало российское Аналитическое рейтинговое агентство (АКРА). Признаков надвигающейся беды все больше, а апокалипсические прогнозы теперь не выглядят такими уж невероятными.



Очередной экономический цикл, после которого неизбежно наступает мировая рецессия, подходит к концу. Значит, не за горами глобальные потрясения, которые затронут всех и каждого. Бомба может разорваться где угодно. Напряженность в мировой торговле может перерасти в экономический спад к концу 2019 года, прогнозирует российское Аналитическое рейтинговое агентство (АКРА).



"Низкая вероятность быстрого разрешения торгового конфликта между Китаем и США, а также угроза ограничения Соединенными Штатами торговли с Мексикой и другими странами свидетельствуют о том, что негативные циклические тенденции, наблюдающиеся в экономике США с начала текущего года, могут привести к стагнации или рецессии в некоторых развитых странах в 2019–2020 годах", – говорится в опубликованном во вторник исследовании АКРА.



Мировым финансовым рынкам угрожает даже изменение климата, беспокоится комиссар комиссии по торговле товарными фьючерсами США Ростин Бехнам. Только в 2018 году стихийные бедствия нанесли ущерб на 160 млрд долларов. А из-за изменения климата тех же наводнений, опустошающих американские фермы, может стать значительно больше. Шторма, засухи, лесные пожары и другие стихийные бедствия приводят к банкротствам компаний и людей. Банки недополучают свои выплаты по ипотеке и кредитам, а страховщики разоряются на огромных выплатах. Может пострадать и энергетическая отрасль. Потому что оценки запасов в итоге могут оказаться завышенными, и значительная часть ресурсов так никогда и не будет добыта. Раздутая стоимость нефтегазовых компаний просто рухнет.



Впрочем, изменение климата - процесс довольно долгий. Тогда как есть явные признаки наступления рецессии уже в ближайшем будущем. Причем будущая экономическая рецессия будет самой мощной и войдет в историю, считает эксперт исследовательской группы Casey Research Даг Кейси.



Профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини ровно год назад со своим коллегой Брунелло Розой определил 10 потенциальных рисков, которые способны спровоцировать глобальную рецессию в 2020 году. Девять из этих рисков сохраняются до сих пор, заявил Рубини, который ранее был главным экономистом по международным вопросам Совета экономических консультантов при президенте США, затем был первым советником заместителя министра финансов.



В целом экономисты выделяют несколько точек на глобусе, откуда может прилететь "черный лебедь". Это некое неизвестное негативное событие, которое тем и опасно, что к нему невозможно подготовиться. Поэтому "черный лебедь" приводит к обвалу и рецессии, которая рушит экономику одной страны за другой, как карточные домики.



Так, ударить может из США. Американская экономика вот уже 11-й год показывает непрерывный подъем. Это рекорд по длительности экономического роста без рецессии в американской истории. А это значит, что она подошла к естественному сроку жизни и скоро должна умереть.



Даг Кейси уверен, что экономика США – это карточный домик, который может сложиться от сильного дуновения ветра, причем цунами уже приближается. Тревогу бьют многие экономисты. Опасения вызывает в первую очередь торговая война США с Китаем, которая приводит к перекраиванию глобальных рынков. Усугубление борьбы приведет к замедлению мировой экономики, снижению спроса на энергоресурсы, проблемам в банковской сфере и в конечном счете к глобальному обвалу.



Эксперты АКРА считают, что торговая война приведет к падению американской экономики на 0,7% уже в 2020 году.



Еще один признак приближающегося кризиса в США – инверсия кривой доходности. Это необычная ситуация, когда доходность по долгосрочным облигациям падает ниже доходности по краткосрочным бумагам.



Она считается самым точным предвестником наступления экономического кризиса в стране. По крайней мере, историческая статистика последних 50 лет указывает именно на это. В шести подобных случаях вслед за такой инверсией в США наступал кризис. Правда, это происходило не сразу: в среднем рецессия наступала через 311 дней, то есть примерно через год. В частности, так было в 1990, 2001 и 2008 годах.



Единственное, что может помочь США – это разворот ФРС в сторону снижения процентных ставок, что с большой долей вероятности произойдет уже на этой неделе. "Если это произойдет, рецессия в США станет менее, а не более вероятной", – пишет в своей статье на Project Syndicate главный экономист Gavekal Dragonomics Анатолий Калетский. Прошлым летом Нуриэль Рубини называл повышение ставок ФРС одним из 10 рисков для мировой экономики. И это именно тот единственный риск, который к этому лету улетучился, потому что ФРС неожиданно решила смягчить свою политику.



Впрочем, опасность таится и в действиях американского президента по отношению, например, к Ирану. Ради повышения своих рейтингов Дональд Трамп может организовать настоящий внешнеполитический кризис, спровоцировав нефтяной шок, который, без сомнений, уведет мир в пучину кризиса. Сейчас точкой напряжения является Иран, который оказался в тисках очередных американских санкций, хотя Китай вопреки им продолжает закупать иранскую нефть. Буквально на днях Трамп заявил, что США могут начать войну с Ираном из-за ядерного оружия. Остается надеяться на здравый смысл, который подскажет ему не доводить ситуацию до вооруженного столкновения. Иран контролирует Ормузский пролив, через который идет значительная часть мировой нефти. Если терять будет нечего, он перекроет этот пролив, и колоссальный дефицит нефти убьет многие экономики. Собственно, Иран уже щекочет нервы: недавно он задержал британское судно. США в ответ собираются создать коалицию из разных стран, которая займется патрулированием вод Ормузского пролива, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.



Впрочем, беда может прийти также из Китая.



Одним из рисков, который может спровоцировать рецессию в 2020 году, является торговая и технологическая война с США,



считает Рубини. Если США введут пошлины на экспорт стоимостью 300 млрд долларов и запретят Huawei и другим китайским компаниям использовать американские компоненты, Пекин ответит тоже крайними мерами. Например, лишит американские компании редкоземельных металлов, которые нужны в том числе в оборонке, либо закроет свой рынок для американских транснациональных компаний типа Apple. Это непосильный шок для рынков. Дальнейшая эскалация этой войны столкнет мир в рецессию, причем вне зависимости от того, что делают крупнейшие центральные банки, считает Рубини.



Даже заявления о том, что стороны наконец договорились, на поверку не ведут к улучшению торговых отношений. "Обе страны дрейфуют в противоположных направлениях, поэтому пространство для компромисса между ними сужается, а риск начала глобальной рецессии и кризиса в мировой экономике, чье состояние уже и так является хрупким, возрастает", – считает Рубини.



Экономистов пугает снижение роста китайской экономики. Они опасаются, что в какой-то момент Китай покажет резкое замедление, последствия которого будут непредсказуемыми, но явно катастрофическими. Это может спровоцировать резкое падение цен на сырье, и далее по спирали, что затронет сырьевые страны. С другой стороны, пострадают и развитые страны, которые в последние 10 лет стали активно продавать свою продукцию среднему классу среди китайцев.



Кроме того, в самой китайской экономике видны диспропорции в виде перегрузки долгами как государства, так и бизнеса. Причем в частном секторе она наиболее выражена.



В АКРА считают, что если американская экономика в следующем году погрузится в рецессию, то Китай покажет минимальные за 25 лет темпы роста – всего 4%.



Впрочем, выстрелить в спину может и Европа. Опасно уже одно то, что кресло премьер-министра Великобритании занял Борис Джонсон, известный своей принципиальной позицией: он выступает за Брексит любой ценой, даже без сделки с Евросоюзом. Рынки напуганы таким поворотом событий, европейская валюта стала аутсайдером дня. Зато цены на золото пошли вверх, так как инвесторы убегают в тихую гавань в страхе перед бурей. Уж евро точно теперь не светит ничего хорошего, особенно если ЕЦБ продолжит смягчать монетарную политику.



Калетский вообще считает, что от Европы исходит намного более серьезная угроза мировой экономике, чем из США и Китая. По его мнению, невинная Европа будет главной жертвой торговой войны США и Китая по той же причине, по которой она пострадала в кризис 2008 года больше самих США, где эта рецессия зародилась. Он полагает, что Европа опять принимает ошибочные решения – а именно жестко экономит на всем. Пока США и Китай стимулируют свои экономики, чтобы компенсировать экспортные потери, ЕК пытается заставить Италию ужаться – сократить госдолг и повысить налоги, а Германия сокращает инвестиции и откладывает снижение налогов при профицитном бюджете просто потому, что профицит оказался ниже ожиданий. Европейским банкам закручивают гайки, что выливается в сокращение кредитования. Недаром МВФ пересмотрел свои прогнозы на 2019 год в сторону более серьезного падения экономики Германии и в целом еврозоны, тогда как прогнозы по Китаю и США почти не изменились. После 2008 года такая политика привела к затяжному посткризисному периоду в Европе, и это может повториться. Впрочем, эксперты АКРА прогнозируют, что экономика Евросоюза не уйдет в рецессию (минуса не будет), однако ее экономика останется в ловушке стагнации – ВВП прибавит всего 0,2%.



Что касается России, то ко всем глобальным рискам прибавляются и, так сказать, "собственные". Одним из них называют ипотечный кризис, который, впрочем, пока находится под контролем ЦБ. Второй – это риск новых санкций против России. Впрочем,



эксперты АКРА снизили вероятность введения новых экономических санкций в отношении России. Однако глобальные потрясения из-за торговой войны и снижения темпов роста мировой экономики помешают росту спроса на традиционные для России экспортные товары,



считают они.



"Если шаги с точки зрения регулирования финансовой системы позволят выдержать снижение объемов экспорта без финансового стресса в банковском секторе, то экономика России может пройти неблагоприятный период с темпами роста 0,4–0,9% в 2019 году. При более значительном спаде внешнего спроса либо в случае неадекватных мер регулирования возможно наступление рецессии – спад до минус 2,5–3%", – прогнозируют эксперты АКРА.



Ряд экономических инструментов поможет России успешно пережить неблагоприятный период. В первую очередь это накопленные благодаря бюджетному правилу резервы от нефтегазовых доходов. Во-вторых, ЦБ РФ может временно повышать ключевую ставку с целью борьбы с валютной лихорадкой, а Минфин – прекратить закупки иностранной валюты. Источник - Взгляд

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1563964920

Новости Казахстана

- Телеграмма соболезнования по случаю кончины Генерального директора МАГАТЭ Юкии Амано

- В Правительстве РК утвержден План мероприятий по исполнению поручений Главы государства, данных на расширенном заседании 15 июля 2019 года

- Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел заседание Совета директоров АО "НУХ "Байтерек"

- Материалы по незаконному назначению АСП будут переданы в правоохранительные органы

- Кадровые перестановки

- О новых Правилах минимальных резервных требований

- Власти смогли разморозить из Банка Астаны меньше 5% денег проекта LRT

- Как исполняются поручения акима Алматы

- Новое руководство КазАгро рассказало, как формировались убытки холдинга

- Провожатель дела Терезы Мэй

