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|Шавкату Мирзиееву стукнуло 62!
15:32 24.07.2019
24 июля 2019, Бишкек - 24.kg, Анастасия МОКРЕНКО
Сооронбай Жээнбеков поздравил президента Узбекистана с днем рождения
Сегодня состоялся телефонный разговор президентов Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова и Узбекистана Шавката Мирзиеева. Об этом сообщила пресс-служба главы КР.
По ее данным, Сооронбай Жээнбеков поздравил Шавката Мирзиеева с днем рождения, пожелал крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов.
Положительно отмечен вклад Шавката Мирзиеева в развитие стратегического партнерства, укрепление дружбы и добрососедства между Кыргызстаном и Узбекистаном.
Главы государств также обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, подчеркнув поступательное развитие кыргызско-узбекских отношений по всему спектру взаимодействия.