Причиной масштабной гибели пчел в России могли стать китайские пестициды

16:49 24.07.2019

Причиной массовой гибели пчел в России могло стать использование пестицидов из Китая, заявил порталу "Будущее России. Национальные проекты" председатель Союза пчеловодов-промышленников Таможенного союза Дмитрий Николаев.



Пестициды из Китая оказались контрафактными, отметил он. "Они на порядок вреднее и с непредсказуемым эффектом" - поведал он. Однако российские агрофермеры из желания сэкономить покупают именно их, а не европейские химпрепараты.



Вторая причина смерти пчел - отравление их рапсом. Площадь засеянных рапсом полей в России увеличилась, отметил эксперт.



Николаев назвал и третью причину массовой гибели пчел - это нарушение технологии обработки полей, которые обрабатывались химикатами днем, во время цветения растений. Специалист считает, что такие нарушения способны привести к уничтожению целой экосистемы.