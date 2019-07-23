"Балаган Эльзы". УкрДеп Вакарчук "спалился" пением перед москальскими олигархами в Монако

16:53 24.07.2019

Вакарчук выступил перед российским водочным олигархом в Монако

Юрист Портнов уличил музыканта в лицемерии



Вокалист группы "Океан Эльзы" и лидер украинской партии "Голос" Святослав Вакарчук подпортил себе имидж "морального авторитета нации", сообщил в своем Facebook-аккаунте юрист Андрей Портнов. По его словам, в 2015 году, в разгар конфликта на Донбассе, певец развлекал российских олигархов на вечеринке в Монако.



Портнов, который ранее являлся замглавы администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича, опубликовал ссылку на видеозапись с концерта Вакарчука, датированную сентябрем 2015 годом.



На ролике лидер "Океана Эльзы" исполняет хит "Больше для нас" на вечеринке у одного из российских водочных олигархов. Юриста возмутило, что Вакарчук развлекал московских гостей на Лазурном побережье в Монако, пока "украинские воины погибали на востоке страны".

Вскоре после публикации ролик был удален, однако его успели выложить на других видеохостингах.

Между тем, издание "Страна.ua" пишет, что в 2015 году музыканты "Океана Эльзы" также засветились на вечеринке в Майами, которую журналисты окрестили "праздником русских олигархов". Самые дорогие билеты на это мероприятие стоили порядка 50 тысяч долларов. Отмечается, что именно в эти дни шли бои за донецкий аэропорт.



Информация об участии музыканта в "русских" вечеринках появилась на фоне заявлений Вакарчука об отношениях Москвы и Киева. Так, недавно он предложил принять закон о "сосуществовании с государством-агрессором", который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.



Анастасия Власова