Сомнительный "Триумф": Много ли выиграла Россия от поставок С-400 Турции

18:11 24.07.2019

Можно ли считать продажу Эрдогану новейшего ЗРК победой нашей оборонки на мировом рынке



Александр Ситников



Турецкое Агентства "Анадолу" сообщило, что "Москва и Анкара проводят консультации в сфере лицензионного производства элементов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400". Новость опубликована со слов главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Говоря об опережающем темпе поставки, он сказал: "Подобная практика на мировом рынке военно-технического сотрудничества (ВТС) является редкостью. Но российская промышленность подтвердила свои возможности, и мы идем четко в графике работ. Первые поставки элементов системы были осуществлены в текущем месяце". ?



По мнению Чемезова, этому способствует конструктивный диалог политического руководства двух стран, что позволяет предотвращать попытки вмешательства в сотрудничество со стороны конкурентов. Понятно, что речь идет о давлении со стороны, прежде всего, США - лидера НАТО, членом которого является Турция.



Пообещал Чемезов и хорошие перспективы начинающемуся военно-техническому сотрудничеству между Россией и Турцией. "У нас есть ряд совместных проектов по разработке перспективных авиационных и вертолетных комплексов, комплектующих к бронетанковой технике, послепродажному обслуживанию поставленного вооружения. Кроме того, Турция проявляет интерес к новейшим российским боевым модулям, средствам ПВО разной дальности, а также к противотанковым комплексам", - отметил руководитель "Ростеха".



Между тем, если вернуться в совсем недалекое прошлое, когда только обсуждалась сделка по С-400, президент Реджеп Эрдоган параллельно дал старт проекту национального дальнобойного ЗРК Siper, первое испытание которого должно состояться уже в 2021 году. Глава Турции на встрече в НИИ обороной промышленности TUBITAK SAGE (Анкара) твердо заявил, что в будущем Анкара перестанет вообще закупать за границей любые системы ПРО и ПВО. Все, чем воюют турки, должно быть сделано в Турции, поскольку, по мнению Эрдогана, чужим оружием много не повоюешь. На эти цели Анкара уже потратила $ 35 млрд., что позволило сократить закупки оборонной продукции за рубежом с 80% до 20%.



Результат - налицо. Так, в сирийской провинции Африн во время операции "Оливковая ветвь", которую турецкая армия проводила против курдов, солдаты Эрдогана сражались исключительно своим вооружением, применяя бронетехнику Kirpi и Cobra, дальнобойную гаубицу F?rt?na (Storm), ракеты Kasirga с дальностью поражения до 100 километров, вертолеты ATAK, дроны-камикадзе Alpagu.



Что касается турецкого ПВО, то его фактически - нет, если не считать флота американских "орлов" F-16. Одно время Вашингтон вроде как убедил Анкару, что с появление в ВВС Турции самолетов 5-го поколения F-35, небо закроется на замок. Однако все больше сигналов свидетельствует об обратном. Собственно, именно с неудач американского супер-истребителя начались трудные подвижки в сторону российского ЗРК "Триумф".



С учетом бесконечных конфликтов на Ближнем Востоке, в которых участвуют более могущественные в военном плане Израиль с еврейским "Железным куполом" и мощным ВВС, и Саудовская Аравия с самым лучшим американским оружием, Анкара оказалась в весьма в непростой ситуации. Случись что - прикрывать турецкие города от "заклятых друзей" просто нечем. Конечно, можно купить средства ПВО у США, но тогда тот же НИИ TUBITAK SAGE, как и вся местная оборонка, останутся без финансирования.



Более того, сегодня ситуация становится еще более опасной вследствие обострения американо-иранских отношений. Все говорят, что Тегеран - в случае чего - нанесет ответный ракетный удар по еврейскому государству. Но персы, загнанные в угол, способны атаковать и расквартированные в Турции американские войска - хотя бы потому, что "оружие возмездия" здесь точно достигнет цели. Не с этим ли с этим связаны срочные поставки С-400 Турции?



Впрочем, проблема с безопасностью турецкого воздушного пространства возникла не вчера. Еще в сентябре 2013 года Анкара в рамках национальной программы T-LORMIDS выбрала китайский зенитно-ракетный комплекс HQ-9. Если вернуться в то время, то в объявленном тендере участвовали, напомним, системы Patriot и "Триумф".



Победу оборонки КНР турки объяснили дешевизной, несмотря на худшие, чем у конкурентов, характеристики. Скажем больше: именно благодаря низкой цене HQ-9 сегодня - самая продаваемая в мире противовоздушная система.



Так вот, турки в последний момент отказались от ЗРК из Поднебесной, поскольку китайцы решили не передавать ключевые технологии в интересах местного ВПК. Здесь опять следует вспомнить Иран, так как примерно в это же время персы поставили на службу в свои войска ПВО комплекс "Бавар-373" - вполне приличную систему для перехвата воздушных целей.



После ее испытаний, как пишут тамошние СМИ, президент Эрдоган приехал в TUBITAK SAGE и сказал: "Хочу дальнобойную противоракетную оборону собственного производства". Похоже, уже тогда начались работы над ЗРК Siper. Кроме вышеуказанного НИИ, привлекли еще другие ведущие корпорации турецкой оборонки - ASELSAN и ROKETSAN.



Но все упиралось в финансы. Эксперты до сих пор гадают, сколько же миллионов лир выделил Эрдоган? Если судить по оценке Стамбульской фондовой биржи, то ведущая доля фирмы ASELSAN в этом проекте оценивается $ 227 млн. Турецкие СМИ насчитали примерно полмиллиарда долларов, которые наскребла Анкара для разработки ЗРК Siper. С учетом того, что привлекли еще французов из консорциума Eurosam, которые за любую безделушку требуют значительных сумм в евро, ждать чего-то серьезного не приходится.



Короче, денег наскребли маловато для того, чтобы создать аналог С-300 и тем более С-400. Можно не сомневаться, для Эрдогана сближение с Путиным наперекор "вашингтонскому обкому" было трудным, но вынужденным - если не сказать - выстраданным решением.



С одной стороны, разработка ЗРК Siper явно застопорилась, с другой - страна испытывает острую нехватку денег для закупки иностранных систем. С третьей стороны, для России контракт с Турцией позволяет развивать национальный ВПК.



И все-таки, можно ли назвать контракт выгодным для нашей страны? Как известно, 27 декабря 2017 года Сергей Чемезов сообщил, что Турция приобретает у России четыре дивизиона ЗРС С-400 на сумму в $ 2,5 млрд., причем 45% от этой суммы Турция выплатит в качестве аванса, а остальные 55% являются кредитом. После чего сделка стала крупным политическим успехом Москвы, вызвав напряженность между Турцией и ее союзниками по НАТО.



Все было бы хорошо (с точки зрения платежеспособности по турецкому долгу за С-400), если бы Эрдоган правил вечно. Но его уже пытались свергнуть проамериканские политические силы. Кроме того, экономика Турции находится далеко в не лучшей форме. Если случится мировой кризис, или страна втянется в войну, ее национальные финансы однозначно будут подорваны. В качестве примера достаточно вспомнить историю с поставками в Венесуэлу российского оружия и кредит на миллиарды долларов - на момент сделки мало кто сомневался в платежеспособности Каракаса. Однако буквально за несколько лет боливарианский должник оказался в трудной ситуации.



Конечно, никто не спорит, что оружейный бизнес создает в нашей стране десятки тысяч рабочих мест. Но если так разобраться, турки за 4- комплекса С-400 заплатили всего один "чистый" миллиард долларов, и уже обсуждают лицензионную сборку "Триумфа". Между тем, в TUBITAK SAGE работают опытные специалисты, которым помогают весьма грамотные инженеры Eurosam - европейского лидера в области ЗРК.



В этой связи невольно напрашивается еще один трудный вопрос: не получится ли так, что через некоторое время Анкара помашет ручкой Москве, мол, в ваших системах больше не нуждается, презентовав свой зенитно-ракетный комплекс Siper-400?



Поэтому, прежде чем говорить, что Америка проиграла в конкуренции на турецком рынке, следует помнить, что за С-400 заплачено только 45% стоимости, причем сделка, судя по всему, все-таки предполагает передачу технологий.