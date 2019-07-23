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|Умер голландский киноактер Рутгер Хауэр
20:54 24.07.2019
В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр. Об этом изданию Variety рассказал его представитель Стив Кенис.
Артист умер у себя дома 19 июля после непродолжительной болезни, его похоронили в среду.
Хауэр наиболее известен по роли репликанта-убийцы в культовом фильме "Бегущий по лезвию" Ридли Скотта, картинам "Достучаться до небес, "Попутчик", "Зов предков", "Ночные ястребы", а также сериалам "Десятое королевство" и "Великий Мерлин".
В 1988 году он получил "Золотой глобус" за роль второго плана в фильме "Побег из Собибора".