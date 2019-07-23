В узбекском Навои задержаны мясники, торговавшие ослиным мясом и падалью

21:16 24.07.2019

В городе Навои были задержаны мясники из Карманинского района, которые занимались продажей мяса ослов и мертвых животных.



Как сообщил Телеграм-канал "Навоий-24 - Новости Навоийской области", 18 июля сотрудники департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре задержали мясника и его сына, которые продавали мясо павших животных.



По данным издания, 47-летний житель Карманинского района и его 23-летний сын, вступили в преступный сговор с А.Б и на территории частного предприятия "Навоий Агро Мят" в поселке городского типа Тинчлик (в административном подчинении города Навои) планировали продать товар на 1 млн 239 тыс. сумов ($144) другому лицу. Всего было изъято 1 тонна 727 килограммов мяса.



По данному делу возбуждено уголовное дело.