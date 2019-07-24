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Турция откроет дверь в Европу миллионам беженцев
22:34 24.07.2019

У Еврокомиссии за два дня практически не нашлось слов, чтобы ответить на беспрецедентный демарш Турции. Анкара отказалась исполнять знаменитое соглашение, достигнутое в свое время с Брюсселем – в ответ на деньги и обещание безвиза Турция брала на себя обязательство остановить многотысячный поток беженцев в страны ЕС.

Что же произошло?

Еще в понедельник, 22 июля, турецкое правительство заявило, что приостанавливает действие соглашения о реадмиссии иммигрантов, подписанное с Европейским союзом в 2016 году. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью радиостанции TGRT. Дипломат проинформировал, что "эта мера связана не только с недавними санкциями, наложенными Евросоюзом на Турцию за проводимую в исключительной экономической зоне Кипра разведку газовых месторождений", но и с невыполнением ЕС обещания об отмене виз для въезжающих на территорию ЕС граждан Турции.
"Соглашение о реадмиссии и освобождение от виз должны были вступить в силу одновременно. Этого не произошло. Мы приостановили действие соглашения о реадмиссии", – сказал министр.

Напомним, что в соответствии с соглашением Турция обязалась не только стать барьером на пути "из арабов в европейцы", но и пунктом приема насильно возвращаемых из Старого Света нелегалов-переселенцев. За услугу по осаждению на своей территории бегущих с Ближнего Востока орд искателей лучшей жизни ЕС обязывался выплатить Анкаре шесть миллиардов евро и разрешить туркам безвизовое посещение стран, входящих в Шенгенскую зону.

Последнее, правда, было обставлено целым рядом оговорок. Если быть точным, Турция должна была доказать, что соответствует 72 выставленным ей Брюсселем условиям. Среди них дежурно значились "обеспечение прав меньшинств (главным образом, сексуальных)", "свобода слова и отказ от преследования по политическим мотивам", "обеспечение независимости судов" и многие другие.

Тогда многочисленные СМИ Европы оповестили всех, что "уже в июне 2016 года безвиз для Турции может стать явью". Однако с тех пор ничего не изменилось – безвиз для Турции так и выглядит недостижимой мечтой.
Тем более, что с 15 июля 2016-го Турции и вовсе стало не до выполнения европейских требований. Случившаяся попытка госпереворота заставила президента Реджепа Эрдогана ужесточить свое отношение к оппозиции, а в марте 2019 года он и вовсе высказался за восстановление в стране смертной казни в качестве высшей меры наказания. Все это фактически поставило крест на перспективах отмены виз с Европой, для которой наличие смертной казни в списке наказаний – нонсенс.
Возможно, что в Брюсселе особо и не переживали о несостоявшемся безвизе, а может быть даже и облегченно вздохнули. А вот заявление турецкой стороны о приостановке действия договоренностей по сдерживанию мигрантов Евросоюз серьезно обеспокоит. Из возможных вариантов ответа на санкции, введенные Брюсселем против Анкары за проведение разведки газа в водах Кипра, этот – самый неожиданный для Европы и самый болезненный.

После подписания соглашения в 2016-м число иммигрантов, прибывающих на греческие острова, резко сократилось. Если летом 2015-го в Европу (по большей части через сухопутную границу с Грецией и водой на острова в Эгейском море) через Турцию попадало до 150 000 человек в месяц, то через год этот показатель опустился до 50 000, а к началу 2017-го – до 3000 человек в месяц.

И вот теперь у нового командования толерантным Евросоюзом по спине пробежал холодок: новое цунами нелегалов становится перспективой вполне реальной. Эрдоган уже доказал свою решительность, приобретя российскую систему ПРО С-400, несмотря на жесточайшее давление со стороны НАТО. Открыть шлюзы, сдерживающие мигрантов, для него не составит труда. Тем более, что полученные от ЕС деньги уже проедены.
И похоже, что в случае переговоров о продолжении действия договора по сдерживанию беженцев, разговор будет уже идти не столько о новых компенсационных денежных суммах, а о газовых месторождениях вблизи турецкой (непризнанной, но по факту турецкой) части Кипра. И позиции Брюсселя здесь видятся слабенькими. Чавушоглу, правда, дипломатично попросил Брюссель "выступать в качестве посредника" на переговорах Турции с Кипром, а не становиться на сторону последнего.

Глава турецкого министерства внутренних дел Сулейман Сойлу высказался прямее. Он намекнул, что Турция и вовсе может использовать контроль нерегулируемой миграции в качестве инструмента давления на Брюссель.
"Очевидно, что Европа оставила нас одних в этом вопросе. Одобрительное похлопывание по плечу нас перестало устраивать. Если бы Турция не приняла в свое время решительных мер, ни одно правительство Европы не выдержало бы даже шести месяцев (нашествия беженцев). Если вы хотите, мы попробуем (открыть двери в Европу)", – приводит слова Сойлу агентство Anadolu. А испанская El Mundo сочла необходимым напомнить: "в настоящий момент в Турции находится до трех миллионов сирийских беженцев, не добравшихся до Европы".

Чем ответил на демарш Турции Брюссель? Да практически ничем: Европейская комиссия устами уполномоченного по связям с прессой Наташи Берто высказалась в традиционном стиле: "ребята, давайте жить дружно". "Мы верим в то, что обе стороны будут придерживаться подписанного договора", сообщила представитель ЕК.

На Турцию эти слова произвели точно такое же впечатление, какое производят на террористов марши протеста политических деятелей с цветочками в руках и рисунки на асфальте "мы за мир", выполняемые взрослыми людьми с детским мышлением.

Анкару позиция Брюсселя не устроила: по сообщению германского сайта The World News Monitor, "Чавушоглу заявил в ответ, что его страну не напугать обещаниями исключить Турцию из НАТО, поскольку угрозы эти априори нереализуемы".

"Если в ЕС рассчитывают, что мы готовы 50 лет топтаться у дверей блока в ожидании, когда же нам их откроют – это напрасно. Мы разрабатываем новые принципы нашей внешней политики и в начале августа о них сообщим", – приводит слова главного дипломата Анкары турецкое издание Sabah.

Похоже, слова турецкого министра внутренних дел, что евросоюзным государствам не справиться с нашествием, если турки откроют дверь в Европу, недалеки от истины.

Владимир Добрынин

24 июля 2019

Источник - vz.ru
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