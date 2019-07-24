 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Итальянскую правящую коалицию могут расколоть российские деньги, - Ф.Селимова
06:30 25.07.2019

Парламентарии изучают финансовые связи партии вице-премьера Маттео Сальвини с Москвой

Фемида Селимова
24.07.19

В среду в Риме перед Сенатом (верхняя палата итальянского парламента) с докладом о предполагаемом российском финансировании одной из правящих партий "Лига" выступил премьер-министр Джузеппе Конте. Инициированное прокуратурой расследование по этому вопросу может расколоть правительственную коалицию, которую "Лига" образует с "Движением пяти звезд". На момент сдачи номера в печать информации о том, чем закончилось выступление Конте, не поступало.
Речь главы кабмина перед сенаторами стала официальным ответом на неоднократные запросы по делу о предполагаемом российском финансировании "Лиги" как со стороны итальянской оппозиции, так и извне, включая канцлера ФРГ Ангелу Меркель. Недавно на пресс-конференции в Берлине она выразила беспокойство по поводу отношений между Москвой и правопопулистскими политическими силами в ЕС и заявила, что Рим должен прояснить все обстоятельства относительно скандала вокруг "Лиги".

"Все эти месяцы мы были склонны считать, что Конте являлся простой марионеткой между двумя партнерами по коалиции. Наконец, он занимает более автономную, авторитетную позицию. Он не нападет на Сальвини, поскольку это будет атака на его правительство, но он будет стремиться укрепить свою позицию", – цитирует Guardian политолога Университета Луисса в Риме Альфонсо Джордано.

Ранее портал BuzzFeed News опубликовал стенограмму аудиозаписи встречи с участием трех итальянцев, в том числе близкого помощника вице-премьера и главы МВД Маттео Сальвини, президента ассоциации "Ломбардия–Россия" Джанлуки Савоини, и трех русскоговорящих мужчин. Встреча якобы проходила в Москве в гостинице "Метрополь" в октябре 2018-го. Как утверждают авторы BuzzFeed News, на записи стороны обсуждают возможную сделку по продаже российской нефти итальянской компании Eni на общую сумму 1,5 млрд долл. При этом топливо будет поставляться по сниженным ценам и через посредников, а партия Сальвини якобы могла получить дивиденды в размере 65 млн долл. И хотя из опубликованных материалов не следует, что сделка на самом деле имела место, и авторы публикации пишут, что им не удалось это выяснить, как и идентифицировать участников встречи с российской стороны, тем не менее это вызвало политический скандал.

Генпрокуратура Милана начала расследование в отношении Савоини, заподозрив его в международных коррупционных связях. Как ранее писали СМИ, в ходе допроса Савоини отказался давать показания прокурорам. Он отверг обвинения в свой адрес, указав на отсутствие доказательств. Бездоказательными звучащие в адрес своей партии претензии назвал и сам Сальвини.

"Мы не получали и не просили ни одного евро из зарубежных фондов. Мне уже надоело это повторять", – заявил он в минувший понедельник, добавив, что все поклонники Джеймса Бонда могут получать удовольствие, занимаясь поиском несуществующих денег.
Оппозиция потребовала от вице-премьера дать подробное объяснение перед парламентом. С таким же призывом к нему обратился второй вице-премьер и глава второй правящей партии "Движение пяти звезд" Луиджи Ди Майо, возглавляющий Министерство экономического развития, труда и социальной политики. "Так было бы и в случае с "Движением". Мы бы потребовали того же самого от любого нашего представителя", – заявил он.

Под непрекращающимся давлением Сальвини заявил, что будет готов прокомментировать историю "о российском финансировании" на очередной сессии, на которой члены кабмина кратко отвечают на вопросы депутатов.
Шумиха в итальянских СМИ и обвинения "Лиги" в финансовых связях с Москвой, похоже, не сказались на ее рейтинге. Согласно итогам опроса института Termometro Politico для частного итальянского телеканала La7, поддержку партии Сальвини высказали 37,8% респондентов. Это выше, чем было в марте. По словам профессора Римского университета Ла Сапиенца Маттиа Дилетти, итальянцев не слишком заботит "рашагейт", и Сальвини это понимает. "Он знает, что если выступит в парламенте, это для него закончится плохо", – приводит слова Дилетти Guardian.

В беседе с "НГ" итальянский историк из Неаполя, специализирующийся на теме национализма и правых в Европе, преподаватель Института общественных наук РАНХиГС Джованни Савино выразил скепсис относительно того, что глава МВД предстанет перед депутатами. "Сальвини сознательно уклоняется от ответов. Его не будет на обсуждении в парламенте, потому что он не хочет комментировать "сплетни", как он их называет", – отметил Савино. При этом, по словам эксперта, лидер "Лиги" пытается отвлечь внимание общественности, переключая его на противников и связанные с ними скандалы.

Савино указал на ситуацию, в которой находится глава кабмина. "Конте в неудобной позиции: он председатель совета министров, но его кабинет держится на союзе Сальвини-Ди Майо. За ним пока нет партий или фракций в парламенте, в этом его слабость", – пояснил Савино. Несмотря на это, считает эксперт, в последнее время премьер начал вести свою игру, причем проявил себя хорошим игроком. Ранее в интервью газете Stampa депутат от Демократической партии Мария Элена Боски заявила, что на почве скандала с "российским делом" вокруг "Лиги" оппозиция готовит резолюцию о вынесении вотума недоверия Сальвини. Она убеждена, что "Движение пяти звезд" должно поддержать данную инициативу.

Источник - ng.ru
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