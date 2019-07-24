Путин приютил Атамбаева и призвал кыргызов сплотиться вокруг Жээнбекова

06:34 25.07.2019

24 июля 2019, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Владимир Путин призвал кыргызстанцев объединиться вокруг действующего лидера



Президент России Владимир Путин рассказал журналистам, о чем он беседовал на встрече с бывшим главой Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым, прилетевшим сегодня в Москву на частном самолете.

Как передают российские СМИ, Путин обсудил с Атамбаевым ситуацию в регионе и республике. "Да, действительно, я встречался с Алмазбеком Шаршеновичем (Атамбаевым). Мы говорили о ситуации в регионе и КР", - заявил лидер РФ журналистам.



Он подчеркнул, что "всегда открыт для контактов и с действующими коллегами, и с теми, кто оставил уже высшие должностные обязанности".

Владимир Путин считает, что Кыргызстан сейчас нуждается в политической стабильности, его народ должен объединиться вокруг действующего лидера. "Моя позиция хорошо известна. И до него (Атамбаева) я эту позицию тоже довел. Я полагаю, что Кыргызстан, а это наш союзник, близкое нам государство, пережил уже несколько достаточно серьезных внутриполитических потрясений, если быть более точным, как минимум два. И на этом, на мой взгляд, нужно остановиться именно в интересах народа республики", - отметил он.



Глава России заверил, что страна настроена реализовать все планы партнерства с властями КР. "У нас много планов сотрудничества с Кыргызстаном. И мы, безусловно, настроены на то, чтобы с действующей властью все эти планы реализовать", - заключил Владимир Путин.