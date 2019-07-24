 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Концепцией по коалиции. Москва предлагает создать аналог ОБСЕ для Персидского залива, - "Къ"
06:38 25.07.2019

Россия ударила концепцией по коалиции

На фоне угрозы войны между США и Ираном Россия представила новую Концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе. Российские предложения нацелены на поэтапное и долгосрочное урегулирование. Но конкурировать они будут с оперативными попытками коллективного Запада снизить накал "танкерной войны" с Ираном: в Лондоне и Вашингтоне уже предложили создать военно-морскую коалицию для защиты судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах у берегов Ирана и Йемена.

Россия может созвать заседание Совбеза ООН по недопущению эскалации в зоне Персидского залива, сообщил вчера журналистам спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов. Накануне он презентовал новую российскую Концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе перед представителями арабских государств, Ирана, Турции, пятерки постоянных членов Совбеза ООН, ЕС, ЛАГ и стран БРИКС. Свои предложения Москва опубликовала на фоне угрозы новой войны в Персидском заливе - на этот раз с Ираном. США за последний год усилили давление на Тегеран, добиваясь от него самых разных уступок: от прекращения ядерных и ракетных программ до сворачивания внешнеполитической активности.

В будущем Москва предлагает создать в регионе Персидского залива организацию по безопасности и сотрудничеству, куда помимо региональных игроков могли бы войти Россия, Китай, США, ЕС и Индия. Начать же реализацию концепции МИД РФ намерен с борьбы с терроризмом, урегулирования региональных конфликтов, разрешения споров вокруг иранской ядерной программы.

Идею разработать коллективную систему безопасности в районе Персидского залива Россия высказывает уже не в первый раз. Такие попытки предпринимались и в конце 1990-х годов, когда возникла угроза американского вторжения в Ирак, и в 2000-х. Однако реальной поддержки инициатива Москвы не получила. "Сейчас мы рассчитываем на большее понимание со стороны стран региона, которые по-видимому убедились, что в свое время нужно было более энергично поддержать предложения России с тем, чтобы избежать войны и хаоса в регионе",- сказал "Ъ" заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов, неоднократно принимавший участие в переговорах, связанных с проработкой идеи создания коллективной безопасности в регионе. По его словам, в этот раз в Москве намерены "использовать позитивный опыт разблокирования ситуации в Сирии", а также сложившиеся в последнее время тесные контакты с региональными игроками.

Между тем долгосрочная российская концепция регионального урегулирования будет вынуждена конкурировать с оперативными попытками Запада снизить накал "танкерной войны" с Ираном. Еще в июне (после того как в Оманском заливе неизвестные несколько раз атаковали танкеры) США выступили с идеей создания военно-морской коалиции для охраны судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах у берегов Ирана и Йемена. В Вашингтоне возложили ответственность за инциденты на Иран. США готовы предоставить свои военные корабли для координации операций в регионе, но сопровождать коммерческие суда и нести финансовую нагрузку было предложено союзникам.

Будущая операция получила кодовое название Sentinel ("Страж"). США подчеркивали, что она не нацелена против Тегерана, и в то же время заявляли, что "работают над тем, чтобы изменить поведение руководства Ирана". В ответ иранские власти пообещали выполнить свои неоднократные угрозы перекрыть Ормузский пролив. В Тегеране подчеркивают, что отвечать за безопасность проливов должны страны региона.

Не желая быть втянутыми в конфликт между США и Ираном, большинство союзников Вашингтона отнеслись к его идеям с опаской. Впрочем, отказ от американских предложений со стороны уже бывшего британского премьера Терезы Мэй, не уберег Лондон от конфронтации с Тегераном. После того как в Гибралтаре был задержан иранский танкер, Корпус стражей исламской революции начал охоту за британскими судами. В итоге на этой неделе Великобритания инициировала создание европейской коалиции для борьбы "с пиратством".

"Мы рассматриваем в данный момент европейскую инициативу - с Британией и Германией",- одним из первых прокомментировал предложение Лондона глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Как сообщает агентство Reuters, идею поддержали Дания, Италия и Нидерланды. Германия, Испания, Польша и Швеция еще изучают вопрос. При этом никто из европейцев, включая британцев, обострять отношения с Ираном не хочет. В частности, вчера президент Франции Эмманюэль Макрон принял посланника президента Ирана Хасана Роухани.

Марианна Беленькая, Александра Фокина
Газета "Коммерсантъ" №130 от 25.07.2019,

Источник - kommersant.ru
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