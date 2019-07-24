Перепуганный Яккабагом Мирзиеев срочно и строго предупредил оставшихся не поджаренными хокимов-самодуров

06:42 25.07.2019

Президент предупредил хокимов по поводу сносов зданий предпринимателей

"Строго предупреждаю всех хокимов: сносить принадлежащее предпринимателям имущество без обоснованной надобности абсолютно недопустимо", - заявил Шавкат Мирзиеев.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на видеоселекторном совещании во вторник подверг критике отсутствие системного подхода в вопросах сноса зданий и сооружений предпринимателей, а также выплаты компенсации, сообщила пресс-служба главы государства.

Из-за масштабных сносов, проводимых зачастую без учета перспективного развития населенных пунктов и соответствующих расчетов, возникают колоссальные суммы компенсационных выплат. При этом хокимияты, привлекая инвесторов к строительству предприятий на месте сносимых сооружений, не обязывают их выплачивать компенсации за свой счет, и эти расходы ложатся на плечи государства, говорится в сообщении.



"Строго предупреждаю всех хокимов: сносить принадлежащее предпринимателям имущество без обоснованной надобности абсолютно недопустимо", - сказал президент.

Перед министерствами юстиции и финансов, а также Торгово-промышленной палатой поставлена задача разработать совместно с бизнес-омбудсманом предложения о совершенствовании порядка сноса и компенсации имущества.



Ранее Минюст сообщал, что задолженность властей за снесенную недвижимость составляет почти 300 млрд сумов из общей суммы компенсаций в более 600 млрд сумов.

Снос зданий нередко приводит к недовольству населения и бизнеса. В одном из последних случаев 20 июля предприниматель поджег заместителя хокима Яккабагского района Кашкадарьинской области, пытаясь защитить двухэтажный магазин.