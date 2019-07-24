Гонимое гонево... Путин облобызал в Кремле всеми обиженного Атамбаева

06:48 25.07.2019

Алмазбек Атамбаев долетел до Кремля

Владимир Путин принял бывшего президента Киргизии и призвал сплотиться вокруг нынешнего



Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в среду вылетел в Москву с российской авиабазы "Кант", чтобы встретиться "со своими друзьями". Их имена он хранил в тайне до последнего момента. Но к вечеру выяснилось, что в Москве его примут на самом высоком уровне - в Кремле. Детали его разговора с президентом РФ Владимиром Путиным не разглашаются, но по итогам встречи российский лидер заявил о необходимости "объединиться вокруг действующего президента" Киргизии Сооронбая Жээнбекова. У господина Атамбаева с ним серьезный конфликт, но, по мнению опрошенных "Ъ" экспертов, при участии Москвы он может быть разрешен.



Свой вылет в Москву экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев постарался сделать максимально эффектным и загадочным. "Пока не могу сообщить, кто приглашает, вернусь - расскажу, есть такая вещь, как конфиденциальность",- говорил он накануне вылета. Он отмечал, что едет к неким "друзьям", которые "постараются все нормально сделать".

Под такой формулировкой мог подразумеваться беспрепятственный выезд политика из страны и возвращение назад, несмотря на то, что он игнорирует вызовы МВД на допрос.



Напомним, на родине его обвиняют в коррупции и превышении должностных полномочий. Генпрокуратура уже открыла расследование, по которому он пока проходит свидетелем. Решением парламента республики он был официально лишен статуса "экс-президента". Адвокат господина Атамбаева говорил, что теперь правоохранители, скорее всего, попытаются допросить господина Атамбаева в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году. Впрочем, учитывая, что в конце июня сначала парламент, а затем и генпрокуратура одобрили лишение экс-президента неприкосновенности, вскоре он может стать обвиняемым.



Проблемы у Алмазбека Атамбаева начались после того, как у него обострился конфликт со своим преемником - Сооронбаем Жээнбековым.

По мнению экспертов, экс-президент рассчитывал сохранить своего влияние в качестве теневого главы государства, но этот план не удался.

Почему теневого вождя киргизов из Алмазбека Атамбаева не вышло



О своем намерении отправиться в Москву к "другу" Алмазбек Атамбаев говорил еще с 15 июля, однако интрига с местом вылета сохранялась до последнего момента. Вечером во вторник господин Атамбаев не стал отвечать на этот вопрос, пояснив, что все решит "принимающая сторона". Между тем, как стало известно "Ъ" от источников в окружении экс-президента, к тому моменту уже было точно известно, что он вылетит с российской авиабазы "Кант". Когда это стало известно, в Бишкеке возникли сомнения в законности пересечения границы, но погранслужба Киргизии заверила: на авиабазе есть мобильный отряд, который поставит штамп в паспорт экс-президента.



К авиабазе кортеж Алмазбека Атамбаева сопровождали десятки автомобилей с национальными флагами, после чего его соратники освещали в соцсетях буквально каждый его шаг.

Сначала появились фотографии, на которых экс-президент выходит из дверей бизнес-терминала Внуково-3, а затем, по словам советника Кундуз Жолдубаевой, господин Атамбаев в сопровождении Федеральной службы охраны (ФСО) РФ отправился в Кремль.



После 19:00 президент России подтвердил журналистам, что "действительно встречался с Алмазбеком Шаршеновичем". "Мы говорили о ситуации в регионе и в Кыргызстане",- добавил Владимир Путин, отметив, что "всегда открыт для контактов и с действующими коллегами, и с теми, кто оставил уже высшие должностные обязанности". Правда, ключевая мысль российского президента была другая: он призвал народ Киргизии объединиться вокруг действующего президента Сооронбая Жээнбекова. "Страна нуждается в политической стабильности,- отметил господин Путин.- И все люди должны объединиться вокруг действующего президента и помогать ему в развитии государства. У нас много планов сотрудничества с Кыргызстаном. И мы, безусловно, настроены на то, чтобы с действующей властью все эти планы реализовать".



Как президент Киргизии посетил Москву

В Бишкеке тот факт, что экс-президент пытался заручиться поддержкой Москвы, многие политики сочли вмешательством в дела республики. "Он (Алмазбек Атамбаев.- "Ъ") боится оказаться в тюрьме и думает, что его проблемы будут решены при помощи Москвы,- сказал "Ъ" бывший замминистра МВД Куванычбек Кадыров.- В Киргизии это вызывает только возмущение и вопросы, почему обвиняемого в крупных хищениях политика поддерживают в Москве?"



Впрочем, российский эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов в беседе с "Ъ" отметил, что, хотя после визита в Москву Генеральная прокуратура Киргизии действительно "может изменить линию поведения", истинная цель Москвы - не защита экс-президента Киргизии, а укрепление собственного статуса в регионе. "Возмущение киргизов можно понять, но правда в том, что бывший и нынешний президент этой страны действительно не могут договориться между собой сами, а это грозит дестабилизацией,- сказал господин Дубнов.- Если же Москва поможет урегулировать их конфликт, она укрепит свой статус гаранта стабильности в регионе и "старшего брата", без которого не решается ни один вопрос в регионе".



Кабай Карабеков, Бишкек; Кирилл Кривошеев



"Коммерсантъ" от 24.07.2019,