ВБ отказался финансировать дострой таджикской насыпнушки - Рогунской ГЭС

06:51 25.07.2019

Нацбанк: Всемирный банк воздержится от финансирования Рогунской ГЭС



Национальный банк Таджикистана сообщает, что международные финансовые организации, в том числе Всемирный банк, возможно, не будут финансировать проект по возведению Рогунской ГЭС.



Ранее представители Нацбанка Таджикистана пригласили несколько международных финансовых организаций участвовать в финансировании Рогунского проекта.

Джамолиддин Нуралиев, заместитель председателя Нацбанка сказал, что международные финансовые организации чаще всего финансируют проекты "с нуля", а Рогунская ГЭС находится почти в своей завершающей стадии.



Нуралиев напоминал о своей апрельской встрече с представителями Всемирного банка. Тогда Всемирный банк сообщал, что не намерен финансировать данный проект.

Таджикистан для постройки Рогунской ГЭСв основном использует собственные ресурсы. По информации Минфина, в 2019 году из бюджета страны выделено около 222 миллионов долларов.



На данный момент установлено 2 из 6 агрегатов. После наполнения воды, установленные агрегаты будут запущены. Первый агрегат был установлен 16 ноября 2018 года.