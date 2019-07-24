Кучаровская душегубка. В Узбе начата проверка в отношении чиновника, запершего фермеров в автобусе при 50-градусной жаре

06:53 25.07.2019

В Узбекистане начата проверка в отношении чиновника, запершего фермеров в автобусе при 50-градусной жаре



По факту незаконных действий начальника РОВД Касбийского района Кашкадарьинской области Чори Кучарова, по приказу которого сотрудники милиции заковали в наручники десятки фермеров и заперли их в душном автобусе при 50-градусной жаре, проводится служебная проверка.



Эту информацию подтвердили в областном УВД. По сообщениям некоторых потерпевших фермеров, сотрудники районной милиции заставляют их написать объяснительные и опровергнуть случившееся.

Ранее сообщалось о том, что начальник милиции Касбийского района Кашкадарьинской области Чори Кучаров два часа удерживал в душном автобусе более десяти фермеров и поливальщиков. Такое наказание он придумал за повторный полив хлопка.

Глава фермерского хозяйства "Новот Ниез" 56-летний Акрамжон Новотов говорит, что после публикации инцидента с фермерами из Кашкадарьи, которых заперли в душном автобусе за использование большого количества воды при поливе хлопчатника, заместитель начальника районной милиции Ойбек Сафаров начал предпринимать попытки "замять" это дело.



– Я поговорил с фермерами, поливальщиками и управляющими фермерских хозяйств, которых заперли в душном автобусе. Они говорят, что замначальника районной милиции уговаривает их отказаться от прежних показаний и сказать, что никто не надевал им наручники, а в автобусе они провели совсем немного. Некоторые потерпевшие согласились на его уговоры, а некоторые – нет. Сейчас местные власти пытаются получить у потерпевших фермеров и поливальщиков положительные объяснительные, чтобы побыстрее "замять" это дело, – Акрамжон Новотов.



Напомним, что в прошлом году в социальных сетях появились фотографии мужчин, стоящих в арыке, а также в поле с камнями в руках. Позже выяснилось, что это были фермеры из Ташкентской области. Таким образом местные власти решили наказать их за отсутствие полива пшеничных полей.