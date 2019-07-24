 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Туркменистан   | 
Сотрудникам "Туркменгаза"не выдают зарплату
06:54 25.07.2019

В Марыйском велаяте Туркменистана работники государственного концерна "Туркменгаз" жалуются на задержку зарплаты.

Тем временем работники других государственных учреждений сталкиваются с трудностями при обналичивании своей зарплаты. Об этом 23 июля сообщили корреспонденты Азатлыка в Туркменистане.
"У большинства работников "Туркменгаза" задерживают зарплаты. Обычно они получали зарплату до 20 числа каждого месяца. Работники практически каждый день обивают двери бухгалтерии. Но бухгалтера отвечают, что пока новостей нет, неизвестно, когда будет зарплата", - сообщил 23 июля корреспондент Радио Азатлык, со ссылкой на сотрудников организации.

Концерн "Туркменгаз" является крупнейшей государственной компанией Туркменистана. Азатлыку пока не удалось получить официальный комментарий у представителей "Туркменгаза".
Наряду с задержкой начисления заработной платы сотрудникам предприятия, работники других учреждений Марыйского велаята не могут получить перечисленный на пластиковые карты заработок.

Как сообщает корреспондент Азатлыка в регионе, в большинстве банкоматов нет денег, при наличии денег, перед аппаратами собираются огромные очереди.
"Деньги в банкоматах быстро заканчиваются. Кроме того, большинство банкоматов в городе не работают. Люди с раннего утра встают в очереди перед банкоматами, чтобы обналичить свою зарплату. В очередях стоят десятки людей. Когда в банкомате заканчиваются деньги, чтобы не потерять свою очередь люди часами стоят в жару, ожидая, пока привезут деньги", сообщил 23 июля корреспондент Радио Азатлык.

Он добавил, что в эти дни, когда температура воздуха доходит до 46 градусов, среди людей в очередях кому-нибудь становится плохо, кто-то теряет сознание.

Источник - centralasian.org
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