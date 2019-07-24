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Шанс на выживание: что дала целина Казахстану и казахам, - А.Урманов
06:59 25.07.2019

Казахстан для Российской империи, а потом и для СССР, был непонятым краем. Перед тобой лежит две с половиной Франции – а выхлопа оттуда почти нет.

Местные занимаются экстенсивным скотоводством – товарного мяса это дает немного. Еще немного шерсти и шкур. Русское население лишь обеспечивает продовольствием армейские части, расквартированные в степи. Санкт-Петербург и Москва желали заселить регион земледельцами, но те упорно не желали ехать. Селились только на удобных землях вдоль крупных рек – Урала (Яика), Иртыша и юга страны.

Революция и Гражданская война только обострили желание центра получить экономические выгоды. В 1930 году народный комиссар земледелия СССР Яков Яковлев на XXVI съезде ВКП (б) заявил, что в Казахстане есть 50–55 миллионов гектаров земли, пригодных для земледелия. Из них 36 миллионов га в северных регионах.
После Великой Отечественной войны в Союзе снова замаячила угроза голода. Первые две пятилетки страна восстанавливала село в освобожденных от оккупации районах. Но это не сильно помогло.

В 1953 году Никиту Хрущева избрали Первым секретарем ЦК КПСС. Первая проблема, которая встала перед лидером, – недоедание населения. Средний житель СССР тогда выживал на картошке и хлебе: в день он съедал полкило хлеба, 800 граммов картофеля, 120 граммов овощей и 60 граммов мяса. Яиц, крупы, растительного масла и сахара в рационе почти не было, их в основном не производили.

К этому времени уже 10 лет работала межведомственная комиссия по разработке долговременной государственной агрополитики. Ученые предлагали методы подъема села по науке, на базе меж-отраслевых балансов и интенсивных методов развития – через улучшение технологий, повышение механизации и энерговооруженности хозяйств. Новому же руководству страны (читай: Никите Хрущеву) нужен был прорыв. А он возможен только через силовые методы.

65 лет назад, в марте 1954 года, Пленум ЦК КПСС объявил работу комиссии неудовлетворительной. Одновременно ЦК принял постановление об освоении целинных и залежных земель в Казахстане, Западной Сибири, Поволжье и на Урале. Партия потребовала распахать не менее 43 миллионов гектаров земли. То есть был принят экстенсивный путь.

В степь начали прибывать первые поезда с комсомольцами из Москвы, Ленинграда, Украины, Беларуси и Молдавии. Всего было задействовано 1,7 миллиона человек. Только в КазССР они создали 337 новых совхозов (советских хозяйств). За 1954–1961 годы на целину выделили пятую часть всех вложений СССР в сельское хозяйство. Общая стоимость программы составила 21 миллиард рублей.
О масштабах можно судить по таким цифрам: средний совхоз занимал 20–30 тысяч гектаров земли. В одном районе было 10–15 таких совхозов. В каждом жило по 700–1 000 человек. Самое крупное хозяйство республики, да и всего Союза, работало в Костанайской области – у совхоза "Буревестник" только посевных площадей было больше 100 тысяч га.

В целом свою задачу программа выполнила. Благодаря чрезвычайному сосредоточению средств, людей и техники новые земли в первые годы давали сверхвысокие урожаи, а с середины 1950-х годов – от половины до трети всего производимого в СССР хлеба. В 1954 году каждая четвертая буханка была получена из целинной муки. А в 1960-м году – уже каждая третья. Страна, наконец, вдоволь наелась.

Но увеличивалась не урожайность, а площадь посевов: доля целинных земель в посевных площадях пшеницы в СССР к 1958 году составила 65 процентов, а доля этих земель в валовом сборе пшеницы в стране была почти 70 процентов. Одновременно усугубилась проблема сокращения сельского населения села в европейской части СССР: целина забирала самые молодые и квалифицированные кадры. Потом, через 20 лет, это аукнется сокращением производства АПК в Нечерноземной полосе и подсаживанием на импорт хлеба.

Для Казахстана целина стала шансом на выживание, который республика использовала на все сто. С нуля была создана новая отрасль производства, которая работает и приносит выгоду государству до сих пор. Свой первый миллиард пудов республика получила в 1956 году. Мы стали крупным экспортером качественной пшеницы. Причем если во времена СССР, чтобы получить "казахстанский миллиард", засевали 25 миллионов гектаров, то сейчас – всего 11 миллионов гектаров.

На такой базе смогло восстановиться животноводство. Конечно, до 40 миллионов голов стадо не доросло. Но 60 процентов за два года стали прорывом после голощекинской кампании по раскулачиванию.
Поднялось и качество образования. Вузы республики только в 1959 году выпустили более 9 тысяч специалистов. Для республики, где работало 13 вузов, это было достижение. Через 10 лет число высших учебных заведений вырастет в 2 раза.

Именно на время освоения целины пришелся первый демографический взрыв в Казахстане. После черной полосы число казахов увеличилось примерно на 30 процентов. К 1980 году благодаря такому заделу – уже в 2,4 раза. Таких примеров демография знает не больше десятка.

adil.urmanov@yandex.ru
Алматы
Автор: Адил Урманов
24.07.2019

Источник - caravan.kz
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