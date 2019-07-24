Новые унитазы и сенсорные смесители на писсуары понадобились Жогорку Кенешу. Мажут - засранцы

07:57 25.07.2019

25 июля 2019, Бишкек - 24.kg, Юлия КОСТЕНКО



Жогорку Кенеш объявил тендер на покупку сантехники на 708,2 тысячи сомов. Об этом сообщил портал госзакупок.

Планируется купить 23 больших унитаза, сенсорные смесители на писсуары, раковины, душевые смесители, сливные бачки, а также инструменты для их монтажа.

Ранее ЖК объявил тендер на 2,7 миллиона сомов на ремонт туалетных помещений. Победителем признано ОсОО "Тянь-Шань импекс", готовое выполнить работы за 2,2 миллиона сомов.