Малайзийских экспертов по MH17 пытались уничтожить на подступах к Донбассу, - "МК"

08:00 25.07.2019

Полковник Мохаммад Сакри рассказал голландскому журналисту, как добывал "черные ящики" упавшего "Боинга"



Тема малазийского Боинга МН17, сбитого в июле 2014 года над Донбассом, опять в топе-новостей. На этот раз интерес к событиям пятилетней давности вызван фильмом-расследованием голландского журналиста Макса ван дер Верффа, который общался с малайзийской стороной...



В частности, в голландском фильме есть интервью с малайзийским полковником Мохамадом Сакри, который отправился на Украину за "черными ящиками", обнаруженными на поле ополченцами ДНР. По его словам, когда они с делегацией из 11 человек прибыли в Киев, чтобы далее отправиться к месту крушения, украинская сторона им всячески препятствовала. Под предлогом заботы об их безопасности, малайзийцев не выпускали из Киева. В результате до Донбасса они добирались тайком. И уже практически у линии фронта связались с руководством ДНР, чтобы им разрешили доступ к месту падения самолета и передали "черные ящики".



Еще два года назад эту же историю "МК" изложил Александр Бородай, в июле 2014 года возглавлявший ДНР. Вот выдержка из того интервью: "Я вам хочу сказать, что в это время киевское правительство, киевские власти, которые вроде бы должны были быть заинтересованы в том, чтобы эксперты приехали (ведь они считают виновниками нас), почему-то усердно этих экспертов тормозили. Когда все-таки до нас доехали малайзийцы во главе с полковником Сакри, он мне сказал, что делалось все что угодно, для того чтобы его миссию в составе 12 человек из Киева не выпустить. Поэтому они сначала добрались до Харькова, на перекладных и подпольно. То есть он по территории Украины, контролируемой Киевом, двигался по-партизански.



Такой малайзийский партизан, член Совета безопасности Малайзии, полковник Мохаммед Сакри. Он, если я не ошибаюсь, через Рамзана Кадырова получил мой телефонный номер, дозвонился мне и обратился с просьбой, которая мне показалась немного наивной. Я тогда изрядно повеселился. Он сказал: "Я в Харькове. Вы можете меня из Харькова забрать?" Я ответил: "Конечно, я бы этого хотел. Но для этого сначала нам надо взять Харьков. Поэтому вы попробуйте как-то поближе подскочить к линии соприкосновения. А там мы вас уже как-то заберем". Мы их действительно забрали.



Группа бойцов генеральной прокуратуры (у нас была такая странная воюющая генеральная прокуратура, у них даже свои танки были) выскочила по моей команде и этих малайзийцев подобрала на дороге. Они были в легком трансе, потому что, пока они ехали, их почему-то начал обстреливать украинский самолет и едва-едва не накрыл.



То есть заинтересованность Украины в том, чтобы эксперты приехали, как видим, была "максимально высокой". Они сделали все, чтобы эксперты не поехали, и потом сделали все, чтобы они не доехали. Они были готовы пожертвовать этими экспертами, учинить очередной скандал, лишь бы они не доехали. Потом, кстати, после малайзийцев еще приехали то ли трое, то ли четверо голландцев, и я отдаю должное их мужеству, потому что они просто как-то пешком прокрались на территорию ДНР, чуть ли не через леса. Это были эксперты-медики. Почему же Украина была так не заинтересована, чтобы эксперты попали на место происшествия?"



Мохаммед Сакри рассказал голландскому журналисту, что когда он вернулся с ящиками в Киев,его команде пришлось тща

тельно их охранять, поскольку их пытались выкрасть представители ФБР и Украины. Кстати, после того, как Малайзия передала "черные ящики" следствию, о них не было ни слуха, ни духа. Расшифровок до сих пор нет, а Малайзию отстранили от расследования. Что же такое обсуждали между собой малайзийские летчики в последние минуты жизни лайнера?



Елена Гамаюн