 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Драма экс-президента Киргизии Атамбаева неприятно удивила Путина, - Е.Егорова
08:02 25.07.2019

Политик, которому грозит 20 лет тюрьмы, прилетел в Кремль искать защиты

Экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву, вступившему в контры с действующим главой государства Сооронбаем Жээнбековым не удалось склонить на свою сторону Владимира Путина. После встречи с опальным киргизским политиком, которому на родине грозит арест и 20 лет тюрьмы по обвинению в коррупции, ВВП заявил, что Киргизия уже пережила несколько потрясений и на этом нужно остановиться.

Два года назад Алмазбек Атамбаев произвел настоящий фурор, добровольно отказавшись остаться в кресле президента Киргизии на второй срок. Такое в Средней Азии случалось впервые. Да что там: многие европейские лидеры СНГ мысленно крутили пальцем у виска, не понимая, что движет их коллегой. Сам Атамбаев тогда говорил, что устал от политики и хочет больше времени проводить с семьей, а также заниматься творчеством - писать песни и исполнять их под гитару. Кандидатуру себе на замену он подобрал самостоятельно: новым президентом республики стал глава правительства и соратник Атамбаева Сооронбай Жээнбеков.

Однако претворить в жизнь свои планы отставному политику не удалось. И года не прошло, как из Киргизии стали приходить тревожные вести сначала о ссоре Атамбаева и Жээнбекова, а потом о жестком противостоянии двух бывших друзей.
Жээнбеков обвинил Атамбаева в коррупции и обслуживании интересов местных криминальных авторитетов. Атамбаев в ответ встал во главе социал-демократической партии, которая начала выдвигать политические требования, призывая к отставке президента и правительства и угрожая организацией беспорядков по всей стране. Он публично заявил, что ошибся в своем выборе: "Пророк говорил: "я тоже человек, и я тоже ошибаюсь". А я не пророк. Посмотрите на моих друзей вокруг ... Самым близким был Сооронбай Жээнбеков. Но я не могу предвидеть действия людей".

Пик противостояния случился 27 июня этого года, когда киргизский парламент проголосовал за снятие неприкосновенности с Атамбаева, что делает возможным его арест и привлечение к ответственности по нескольким статьям УК. Суммарно бывшему президенту угрожает лишение свободы на срок до 20 лет. Стоит отметить, что Кремль по горячим следам решение парламента никак не прокомментировал. Дмитрий Песков заявил журналистам, что это внутренне дело суверенной страны. Однако по факту Москва, конечно, держала руку на пульсе: 11 июля Сооронбай Жээнбеков в экстренном порядке прилетал к Владимиру Путину для серьезного разговора. Но подробности не сообщались.

Алмазбек Атамбаев со своей стороны, естественно, тоже искал встречи с российским лидером, чтобы как минимум донести до него свою точку зрения на происходящие в Киргизии события. Как максимум - заручиться поддержкой Кремля и добиться воздействия на Жээнбекова политическими и экономическими методами.

И такая возможность, наконец, представилась: утром 24 июля стало известно, что опальный политик вылетел в Москву с аэродрома российской авиабазы Кант. Из села Кой-Таш, где находится штаб-квартира Атамбаева, его во избежание задержания провожали сотни сторонников. А на авиабазе уже ждал спецборт авиакомпании RusJet. В российской столице бывшего президента посадили в кортеж с мигалками: и получаса не прошло, как он оказался в Кремле.

Встреча Путина и Атамбаева состоялась после того, как президент вернулся из Дома русского зарубежья и продолжалась больше часа. Никаких совместных фотографий пресс-служба Кремля по ее итогам не опубликовала. Однако во избежании ненужных слухов ВВП посчитал необходимым сделать специальное заявление для СМИ. Путин заявил, что он всегда открыт для контактов, как с действующими, так и с бывшими коллегами. И разговор с Атамбаевым, естественно, касался ситуации в Киргизии.
- Моя позиция хорошо известна, и я до него эту позицию довел. Я считаю, что Кыргызстан уже пережил несколько достаточно серьезных внутриполитических потрясений. Если быть точным - то минимум два. И на этом, на мой взгляд, нужно остановиться именно в интересах народа Кыргызстана, - заявил Путин. Он добавил, что ради политической стабильности все силы должны сплотиться вокруг действующего президента Жээнбекова и помогать ему в развитии государства. Россия, дал понять ВВП, так же не будет играть против законных властей и расшатывать и без того хлипкую лодку. "У нас много планов сотрудничества с Кыргызстаном, и мы, безусловно, настроены на то, чтобы с действующей властью все эти планы реализовать", - подчеркнул он.

Эксперты уже отметили, что для Владимира Путина конфликт Жээнбекова и Атамбаева стал неприятным сюрпризом. Киргизия наглядно продемонстрировала, что даже подготовленный и казавшийся безопасным трансфер власти может обернуться жесткими внутриполитическими потрясениями с пока не предсказуемым финалом.

Елена Егорова

Источник - mk.ru
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