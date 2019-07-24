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"Белая книга". Россия и Китай способны затмить военную мощь США
09:04 25.07.2019

24 июля 2019,
Китай опубликовал "Белую книгу" – документ, который можно считать перспективной военной доктриной страны. В нем подчеркивается роль России как стратегического партнера Пекина. Эксперты полагают, что военно-политический союз двух стран должен перехватить инициативу у НАТО, причем не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Канцелярия по делам печати КНР во вторник опубликовала "Белую книгу по национальной обороне Китая в новую эпоху", в которой сформулирована военная стратегия Китая на ближайшие годы. В документе подчеркивается, что Китай будет всеми средствами обеспечивать свой "национальный суверенитет, единство и территориальную целостность".
Из документа также следует, что Китай готов применить вооруженные силы в отношении тех, кто выступает за независимость Тайваня.

"Китай не отказывается от использования военной силы, сохраняя право на применение любых средств в отношении вмешательства внешних сил, а также действий крайне малочисленных элементов, выступающих за "независимость Тайваня" и других раскольнических сил, однако это ни в коей мере не направлено против тайваньских соотечественников", – говорится в документе.
В случае, если же кто-то попытается оторвать Тайвань от Китая, "китайские вооруженные силы не постоят за ценой, чтобы нанести этому сокрушительное поражение", – следует из "Белой книги". В ней также указано, что Китай не намерен участвовать в гонке вооружений и выступает за полный запрет и уничтожение ядерного оружия.

Особая роль в военной стратегии Китая отведена России.

По словам официального представителя минобороны КНР У Цяня, "под стратегическим руководством лидеров государств армии двух стран продолжат развивать отношения". Он отметил, что вооруженные силы Китая и России расширили сотрудничество в области военных учений, технологий и борьбы с терроризмом, а в данный момент кооперация двух стран "обогащается всеобъемлющим стратегическим партнерством и играет значительную роль в поддержании глобальной стратегической стабильности".

У Цянь добавил, что Россия и Китай продолжат практику совместных операций по стратегическому патрулированию по аналогии с той, которая была проведена накануне в районе Японского моря, что вызвало бурную реакцию со стороны союзников США в лице Южной Кореи и Японии.
На то, что военное сотрудничество между Москвой и Пекином набирает обороты, указывают и новости, сопровождавшие публикацию "Белой книги". Например, только за последние сутки в Подмосковье прибыл эшелон с китайскими танками для участия в Армейских международных играх. В это же время Россия начала поставку Китаю второго полкового комплекта С-400, а китайский ракетный эсминец "Сиань" прибыл в Санкт-Петербург для участия в Главном военно-морском параде. И самое главное – недавняя публикация распоряжения председателя правительства РФ Дмитрия Медведева о проведении переговоров по заключению нового соглашения о военном сотрудничестве между двумя странами.
По мнению директора Центра стратегических исследований Китая РУДН Алексея Маслова, в презентованной "Белой книге"

Пекин впервые так четко обозначает свою дружественную позицию к России в области военной политики.

"Хотя ранее наши страны очень тесно взаимодействовали между собой, проведя пять совместных учений, ни в какой концепции КНР такое сотрудничество не было зафиксировано. Теперь фиксация произошла, и очевидно, что Россия и Китай движутся к военно-политическому союзу, который, может, и не будет оформлен на бумаге, но это уже зафиксировано в стратегии Китая", – пояснил Маслов, добавив, что для Москвы военное сотрудничество с Пекином выглядит куда перспективнее, чем сотрудничество в области торговли или технологий.
В то же время он подчеркнул, что для России важно не втягиваться в те конфликты, в которые может быть втянут Китай.

"Например, последний случай совместного патрулирования привел к тому, что у нас обострились отношения с Японией и Южной Кореей. У Китая с этими странами довольно сложные отношения, в то время как у нас – довольно хорошие.

Потому наша задача – поддерживать Китай в общем военно-политическом плане, но не быть втянутыми в конфликты, которые вредят нашим интересам", – заключил Маслов.

В свою очередь старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин рассказал газете ВЗГЛЯД, что "между Россией и Китаем существует мощное многолетнее сотрудничество в подготовке военных кадров, стратегические консультации между представителями генеральных штабов России и Китая, обмен оценками и информацией". По его словам, для России это сотрудничество полезно и тем, что Китай продолжает оставаться одним из крупных покупателей российской военной техники и технологий.

С Кашиным согласен и гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. "Россия занимает первое место среди иностранных экспортеров военного оборудования в Китай, то есть мы практически доминируем на китайском рынке. Это очень перспективно, особенно с учетом перехода на новый этап научно-технической кооперации, – сказал Кортунов газете ВЗГЛЯД, добавив, что это полностью соответствует интересам России.

В пользу российского экспорта вооружений говорит и то, что китайская армия переходит на качественно новый уровень подготовки, используя российские технологии, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Раньше Китай решал военные вопросы при помощи человеческого резерва, но в этом году Си Цзиньпином была поставлена задача вывести китайскую армию на новый уровень. Это говорит о том, что Китай уже сегодня получает боеспособные, оснащенные самыми современными технологиями, вооруженные силы", – сказал Клинцевич газете ВЗГЛЯД.

При этом все эксперты уверены: военное сотрудничество между Москвой и Пекином является гарантией того, что страны НАТО во главе с США не станут развязывать полномасштабные военные конфликты.

"Я убежден, что современные войны способны вести только три страны – это США, Россия и Китай. И двое из этой тройки, заключив военное соглашение, лишают США доминирования американцев в военно-технической сфере", – говорит Клинцевич.

В то же время Россия и Китай должны не только наращивать влияние и присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в других регионах планеты, считает Кортунов.

"Москва и Пекин должны упредить Вашингтон в предложениях по международному патрулированию зон Ормузского пролива, чтобы не американские суда контролировали свободу судоходства, а наши страны", – добавил собеседник, подчеркнув благосклонное отношение к этому некоторых государств Персидского залива.
В целом же, отмечают эксперты, если с военным сотрудничеством у России и Китая все в порядке, то в сфере торговли и инвестиций обеим странам предстоит еще немало работы.

"Например, были надежды на то, что Китай заменит Запад в качестве источника кредитов, но сейчас китайские банки, особенно частные, с неохотой идут на кредитование российских компаний, опасаясь попасть под американские санкции", – напоминает Кортунов. С точки зрения инвестиционной деятельности Китая в России и России в Китае, похвастаться тоже нечем.

"Есть достижения, но есть и много нерешенных проблем. Объем торговли России с Китаем – 100 млрд долларов, но все равно это в пять раз меньше, чем торговля Китая с США, и тут России надо наращивать обороты", – подчеркнул эксперт.

Но главное в развитии военных и торгово-экономических отношений с Китаем – это осторожность.
"Конечно, все эти совместные действия могут вызывать опасения других государств. Мы должны это учитывать и аккуратно подходить к соблюдению всех договоренностей, понимая – всегда будут подозрения, что Россия и Китай попытаются ущемить интересы третьих стран. Этого допускать нельзя", – резюмировал Кортунов.

Алексей Нечаев

Источник - vz.ru
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