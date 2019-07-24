Отправит ли Токаев Даригу Назарбаеву в отставку в августе? - Д.Ашимбаев

09:32 25.07.2019

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Ашимбаев: Токаев на нынешнем этапе переформатирует госаппарат в структурном и кадровом отношении исходя из своих представлений о его целях и задачах



Жанар Тулиндинова, 24 июля



Продолжение интервью о недавно состоявшихся кадровых перестановках с известным казахстанским политологом, главным редактором биографической энциклопедии "Кто есть кто в Казахстане" Данияром АШИМБАЕВЫМ:



Структура Администрации президента реформируется

- Помимо упомянутого в предыдущем интервью возвращения СЦК в структуру Администрацию президента во главе с Талгатом КАЛИЕВЫМ, а также назначения Аиды БАЛАЕВОЙ помощником президента и заведующей отделом по контролю за рассмотрением обращений состоялся ряд других назначений: Тимур СУЛЕЙМЕНОВ сменил кресло помощника президента на замруководителя Администрации президента, Сатыбалды БУРШАКОВ и Айдын КУЛЬСЕИТОВ стали заведующими двух вновь сформированных отделов – внешней политики и международных связей и стратегического планирования соответственно. Судя по большому количеству новых подразделений структура Администрации президента была значительно реформирована.



- Действительно, насколько можно судить, утверждена новая структура Администрации президента – соответствующий указ не обнародован, но это очевидно из проведенных кадровых ротаций.

Тимур Сулейменов, ранее занимавший пост помощника президента, стал замруководителя Администрации президента. Здесь надо отметить, что должность помощника и замрука примерно равноценны. Кураторы экономического блока в Администрации президента в разные периоды имели разные статусы – кто-то был помощником, кто-то – замруководителя. Различия в этих должностях не принципиальны.



Создан новый отдел по контролю за рассмотрением обращений – насколько можно судить, на базе подразделений Канцелярии президента и общего отдела. Кроме того, реструктуризации подверглись три центра, действовавшие в составе Администрации президента. Во-первых, Центр анализа и прогнозирования, ранее возглавляемый Ержаном БАБАКУМАРОВЫМ, влился в отдел внутренней политики, позиция заведующего которого в данный момент остается вакантной. Во-вторых, Центр внешней политики был преобразован в отдел внешней политики и международных связей, который возглавил глава Центра Сатыбалды Буршаков. Наконец, Центр стратегических разработок и анализа был реструктурирован и стал отделом стратегического планирования, Кульсеитов также, как Буршаков, сохранил за собой позицию. Таким образом, в составе Администрации президента сегодня действует 12 отделов.



- То есть количество структурных подразделений увеличилось?



- По сути, их количество осталось прежним – во всяком случае, по тем данным, что сейчас есть. Просто два центра (внешней политики и стратегических разработок) были преобразованы в отделы, один центр (анализа и прогнозирования) влился в состав отдела внутренней политики и, наконец, был создан новый отдел – по контролю за рассмотрением обращений.

Впрочем, говорить определенно можно только после ознакомления с указом. Напомню, что в структуру Администрации президента входят также такие подразделения, как секретариаты Ассамблеи народа Казахстана, Государственного секретаря, Совета безопасности. Кадровые перестановки в последнее время затронули различные структурные подразделения АП. Напомню, что недавно был назначен новый руководитель Представительства президента в парламенте – Бейбит ИСАБАЕВ. И если раньше он назначался распоряжением президента, то теперь – указом, что говорит о том, что статус этой должности был повышен.



Команда Сагинтаева покидает Нур-Султан и мигрирует в Алматы



- Новый замруководителя Администрации президента Тимур Сулейменов считается человеком акима Алматы Бакытжана САГИНТАЕВА. Также как назначенный недавно замакима южной столицы Ержан Бабакумаров. Любопытно наблюдать, что люди из команды Сагинтаева с одной стороны покидают Администрацию президента, с другой – идут в ней на повышение.



- Бабакумаров, действительно, работал в Администрации президента с Сагинтаевым и, собственно говоря, вместе с ним уехал в Алматы. Его структура, я имею в виду Центр анализа и прогнозирования – была в какой-то степени параллельной отделу внутренней политики. Кроме того, происходит унификация идеологического блока Администрации – очевидно, что у нового руководителя АП Крымбека КУШЕРБАЕВА есть свои представления и о ее кадровом составе, и о структурных вопросах. Вместе с тем очевидно, что в Администрации президента основные решения принимает не ее руководитель, а сам президент.

Касым-Жомарт ТОКАЕВ расставил уже ряд новых фигур на ключевые позиции – это, к примеру, вышеупомянутый руководитель Представительства президента в парламенте Бейбит Исабаев, который в бытность Токаева премьером, в 2000-2002 годах был заведующим отделом правительственной информации Канцелярии премьер-министра. В целом, количество назначенцев, ранее работавших с Токаевым, в госаппарате растет. К ним относится и заведующий новым отделом внешней политики и международных связей Сатыбалды Буршаков, и назначенный в июне заместитель председателя Агентства по делам госслужбы Дархан ЖАЗЫКБАЕВ.

Таким образом, Токаев на нынешнем этапе переформатирует госаппарат в структурном и кадровом отношении исходя из своих представлений о его целях и задачах. Также следует ожидать новых назначенцев из числа команды Кушербаева.



Отмечу также, что на днях был освобожден от должности ответственного секретаря Миннацэкономики Нурлан АЛДАБЕРГЕНОВ, который получил эту должность после назначения Сагинтаева руководителем Администрации президента и в бытность Бакытжана Абдировича премьером возглавлял его Канцелярию. То есть мы наблюдаем, что сагинтаевская команда сегодня покидает Нур-Султан, переходя, по всей видимости, в большей своей части в Алматы. Хотя опять-таки один из ее представителей Алмас БАТАНОВ, бывший заведующий секретариатом Сагинтаева в Администрации, ранее работавший замруководителя Канцелярии премьер-министра при Кабмине Бакытжана Абидровича, получил назначение заместителем акима Павлодарской области.

В целом же мы наблюдаем, что люди Сагинтаева уходят с ключевых позиций в центральных органах и на их место приходят те, кого, собственно говоря, можно считать формирующейся командой Токаева.



- Однако исключение касается Тимура Сулейменова…



- Сулейменов – это, прежде всего, специалист, квалификации которого достаточно для того, чтобы курировать вопросы экономической политики. Надо также понимать, что Тимур Муратович как представитель сагинтаевской команды будет находиться в определенной конкурирующей позиции к правительству Аскара МАМИНА – по всей видимости, президент оставил его для критического восприятия экономической политики действующего Кабмина.



Токаев в отпуске готовится к новому политическому сезону



- Данияр Рахманович, по итогам кадровой ротации, прошедшей в понедельник, вакантной осталась позиция заведующего отделом внутренней политики. Кто, на ваш взгляд, мог бы ее занять?



- Насколько мне известно, решение по этой вакансии еще не принято. Неплохо было бы подтянуть на эту позицию человека из регионов, имеющего опыт работы заместителем акима области или города, поскольку в отделе принимается масса решений, касающихся регионов, – и желательно на этой должности видеть практика.

Как известно, недавно был создан Национальный совет общественного доверия при президенте и, скорее всего, отдел внутренней политики будет его рабочим органом. В любом случае до окончания краткосрочного отпуска президента этот кадровый вопрос решен не будет. Хотя, полагаю, Касым-Жомарт Кемелевич использует свой отпуск не только для отдыха, но и для подготовки к новому политическому сезону, который начнется уже в 20-х числах августа, когда состоится первое заседание Нацсовета общественного доверия.



- Какие сюрпризы следует ожидать в новом сезоне?



- Не исключено, что сессия парламента в этом году может начаться раньше. 26 августа истекают полномочия Дариги Назарбаевой как сенатора из президентской "восьмерки" и автоматически прекращаются ее полномочия как председателя верхней палаты парламента. До этого времени президент должен решить: назначит ли он восемь новых сенаторов или переназначит прежних. Соответственно, поскольку срок полномочий Дариги Нурсултановны истекает, должна состояться сессия Сената для избрания или переизбрания спикера. И прогнозы тут строить сложно, поскольку в отношении Дариги Назарбаевой есть в последнее время определенные вопросы.



Появилась очередная серия обвинений, вполне возможно безосновательных. Но в любом случае, думаю, что с учетом статуса Дариги Нурсултановны, было бы правильным как-то опровергнуть эти инсинуации. Это же теперь не ее частное дело.