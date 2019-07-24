 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Социализм или транснациональная диктатура. Главный коммуняка РФ Зюганов написал новую книгу
13:26 25.07.2019

Социализм или транснациональная диктатура
новая книга Геннадия Зюганова "Россия под прицелом глобализма"

Екатерина Глушик

Геннадий ЗЮГАНОВ. "Россия под прицелом глобализма". М.: Эксмо, 2019. - 382 с.

Одно из самых употребляемых ныне слов - "глобализм". Глобальный, глобализация, глобалисты… Но значение этого слова порой не вполне понимают не только люди, для которых политика не является их ремеслом, но и сами политологи. "В мире нет единства в оценке сущности, движущих сил и последствий глобализации… Сторонники глобализации приветствуют "новый мировой порядок", якобы несущий человечеству невиданное доселе благоденствие: повышение уровня и качества жизни, новые рабочие места, широкий и свободный доступ к информации, улучшение взаимопонимания между различными культурами и цивилизациями". Книгу Геннадия Зюганова можно назвать кратким курсом. Она дает представление о ситуации в мире, то есть о глобализме, который является современным ньюсмейкером. Глобализация, как атмосфера: она всепроникающа, она воздействует, хочешь ты этого или нет, знаешь ты о ней или не имеешь представления.

Человеку все труднее разбираться в происходящем в мире, определиться, что такое хорошо, а что такое плохо. Ведь, к примеру, капитализм и социализм - это разные системы. Ценности, приоритеты, задачи, стоящие перед обществами, выбравшими тот или иной путь развития, разные. Что и, казалось бы, порождало непонимание, столкновения, борьбу. И вот сейчас - глобализм. Повсеместно. В него втянуты и капиталистические страны, и социалистические, и не определившиеся, вернее, с неустоявшимся курсом, которые идут туда, сами не знают, куда, ведомые самопровозглашенной элитой. Но это не только не сняло мировые противоречия, а напротив, углубило: "Людям обещают сглаживание социальных противоречий и обеспечение всеобщего мира и безопасности, чуть ли не всемирный коммунизм, только на иной - рыночной, товарно-денежной - основе. Противники нового мироустройства говорят о "мировом заговоре" и даже о наступлении "Царства Зверя", в котором не останется места для человека, его национальной, культурной и личной самобытности, духовных идеалов… Противники глобализации возмущены ростом политического влияния транснациональных корпораций, диктующих свою волю целым государствам и народам. Они обвиняют творцов "нового мирового порядка" в беспардонном вмешательстве в дела суверенных государств, причем все чаще - вооруженным путем. Прибегая к прямой агрессии против "непокорных", разжигая по всему миру межэтнические и межконфессиальные конфликты, Запад, по сути, развязал новую, "ползучую" мировую войну, в которой уже погибли миллионы людей".

Приступая к чтению новой книги, перелистываешь ее, знакомишься с оглавлением. "Эволюция глобализма", "Вызовы нового тысячелетия", "Контрасты "единого мира", "Изнанка технологической революции", "Казарма "Открытого общества", "Империалистической акцент глобализации", "Капитал, вытесняющий государство", "Внешняя политика как оружие глобалистов", "Парад "мировых жандармов", "Террористический облик глобализма", "Ответ социализма", "Глобализация и национальный вопрос", "Социализм: от кризиса - к возрождению".

Названия глав - тезисы! К сожалению, немногие современные авторы владеют таким умением, как формулировка тезисов. Вложить в одну фразу содержание огромного материала. Сделать это точно. Вызвать заинтересованность и желание читателя "расшифровать", а не удовлетвориться этой краткой и емкой фразой.

Книга интересна и понятна. О сложном сказать просто, доступно, но не примитивно - редкая способность. Анализируя исторические факты, общественно-политические устройства разных стран, умонастроения общества, экономические законы и финансовые амбиции как отдельных воротил, так и транснациональных корпораций, автор показывает, в каком направлении движется глобальный мир, что он несет каждому из нас.

А каково место "России в зеркале глобального мира"? "Либо "новый мировой порядок", транснациональная диктатура, держащая четыре пятых населения Земли в экономической и духовной резервации, либо переустройство на социалистических началах - таков выбор, стоящий сегодня перед человечеством. Таков ключевой конфликт нашей эпохи, суть которого усиленно затушевывают те, кто управляет информационными потоками, призванными служить идее нового мирового порядка. И на острие этого конфликта находится Россия. Как и в начале XX века, в ее судьбе сегодня драматично скрестились общемировые противоречия".

Положение, роль России автор анализирует в таком ключе, как "Российский вызов империализму", "Февральский пролог Октября", "Социализм против глобализма", "Троцкистская версия глобализма", "Экономический курс и национальная безопасность", "Выжить и возродиться".

"История вновь поставила народы нашей Родины перед тем же выбором, что и в 1917, и в 1941 годах: либо великая держава и социализм, либо дальнейшее разрушение страны и превращение ее в колонию. Миром правят идеи. Они определяют мировоззрение людей. Ничего лучше, умнее и справедливее, чем социалистическая идея обустройства общества, человечеством придумано не было".

Прочитав книгу, будешь знать, ориентироваться в происходящих на планете, а кроме того, осознаешь, что можешь и должен сделать, чтобы угрозу колонизации нашей страны, уничтожения человечности в человечестве предотвратить: "От нас с вами реально зависит будущее, потому что остаться в стороне в такую эпоху, которая выпала нам с вами, не удастся никому".

Источник - Завтра
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