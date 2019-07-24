 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Требованиям уступить не будет конца. Кладем на США по-турецки, - "Гюнеш"
13:39 25.07.2019

Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВС Турции прокомментировал "Гюнеш" напряженность в отношениях Турции с США: "Дело не в С-400 или F-35. США не хотят, чтобы Турция становилась региональной державой, и обеспокоены ее независимой внешней политикой". Если сейчас Турция пойдет на поводу у США, требованиям уступить и дальше не будет конца, уверен он.

Güneş (Турция): "Они не хотят, чтобы мы стали сильнее"
редакционная статья

Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВС Турции Сайгун прокомментировал напряженность в отношениях Турции с США: "Дело не в С-400 или F-35. США не хотят, чтобы Турция становилась региональной державой, и обеспокоены ее независимой внешней политикой"

Бывший заместитель начальника Генштаба ВС Турции Эргин Сайгун (Ergin Saygun), выступая на панельной дискуссии на тему турецко-американских отношений, проведенной Фондом турецкого наследия (Türk Mirası Vakfı) в Вашингтоне, дал оценку напряженности в отношениях Турции с США из-за С-400 и F-35.

Сайгун отметил: "Для Запада на Ближнем Востоке важно обеспечить безопасность Израиля и контроль над энергетическими ресурсами. Страны, враждебные Израилю, устраняются. В конце этой очереди стоит Турция. Мне приходится это говорить, потому что это правда. Боюсь, что проблемы в отношениях Америки с Турцией гораздо масштабнее, чем вопрос С-400. На мой взгляд, С-400 - это лишь небольшая их часть".

Слушайте об этом в эпизоде нашего подкаста Покупка С-400 как поворотный выбор для Турции

Требованиям уступить не будет конца

Бывший генерал армии Сайгун продолжил: "Если мы договоримся с США и покончим с проблемой С-400, уверен, будут новые требования. „Не имейте дел с Ираном". Если мы согласимся на это, они скажут: „Ладно, мы создадим курдское государство на севере Сирии, не противьтесь этому". Если с этим мы не согласимся, нам скажут: „Вы не имеете права искать газ или нефть на Кипре". То есть, по моему мнению, проблема не в С-400 или F-35. Америка недовольна независимой внешней политикой Турции и не желает, чтобы Турция становилась региональной державой".

Сайгун, который также не согласен с утверждением Америки, будто в случае размещения С-400 в Турции станут известны секретные сведения, связанные с F-35, отметил, что особенности этих самолетов уже известны России, Китаю или тем, кто применяет технологический шпионаж. "Исключение Турции из проекта F-35 обсуждалось еще десять лет назад в комитете Сената по иностранным делам, - продолжил Сайгун. - Ведь если Турция получит F-35, это изменит баланс на Ближнем Востоке. Израиль утратит превосходство в воздухе. Для Америки и Запада есть два важных вопроса на Ближнем Востоке: безопасность Израиля и контроль над энергоресурсами".

Пусть Америка откажется от угроз

"На Ближнем Востоке нет дружественных Израилю стран, - отметил эксперт. - Они могут создать одну такую страну - независимое курдское государство. Но достаточно ли этого? Нет, нужно ликвидировать врагов". По словам Сайгуна, Америка должна понять законные потребности Турции в области безопасности и для улучшения ситуации отказаться от угроз в адрес Анкары.

Поставки завершаются

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев заявил, что первый этап поставок С-400 в Турцию завершится на этой неделе. Шугаев подчеркнул, что, несмотря на давление США, желающих купить С-400, не убавилось. "Мы очень благодарны турецким коллегам за их стойкость, - отметил Шугаев. - Контракт состоялся". Шугаев отметил, что С-400 - это лучшая система противовоздушной обороны, и выразил уверенность в том, что с Турцией будет осуществляться сотрудничество во многих других сферах, в частности в авиационной технике.

Источник - ИноСМИ
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