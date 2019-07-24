Умер президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси

18:06 25.07.2019

Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси скончался 25 июля в военном госпитале в тунисской столице, передает РИА Новости со ссылкой на заявление президентской администрации.

- Сегодня утром в четверг, 25 июля 2019 года, в военной больнице в Тунисе скончался президент республики Аль-Баджи Гаид ас-Себси, - говорится в заявлении президентской администрации, размещенном на странице в сети Facebook.

В последние месяцы президент Туниса неоднократно госпитализировался в связи с проблемами со здоровьем.

Ас-Себси занимал пост президента Туниса с 2014 года.