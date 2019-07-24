|18:15 Эпоха Путина. Часть первая
18:11 Дурдом №2. Узбекистан сегодня и завтра, - Б.Мусаев
18:06 Умер президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси
18:00 Вербовочные "помойки" Норвегии, - Р.Устраханов
13:39 Требованиям уступить не будет конца. Кладем на США по-турецки, - "Гюнеш"
13:29 Лозаннская независимость Турции и Севрские надежды Армении (история), - М.Брутян
13:26 Социализм или транснациональная диктатура. Главный коммуняка РФ Зюганов написал новую книгу
13:24 Новый заход на цель. Пентагон возглавил профессиональный лоббист Марк Эспер
09:32 Отправит ли Токаев Даригу Назарбаеву в отставку в августе? - Д.Ашимбаев
09:04 "Белая книга". Россия и Китай способны затмить военную мощь США
08:57 Афганистан заставил вооружаться. При оснащении современной техникой армии Узбекистана и Туркмении мучает кадровый голод, - ВПК
08:10 Трамп в иранской ловушке. Теократия делает ставку на демократов, - К.Стригунов
08:02 Драма экс-президента Киргизии Атамбаева неприятно удивила Путина, - Е.Егорова
08:00 Малайзийских экспертов по MH17 пытались уничтожить на подступах к Донбассу, - "МК"
07:57 Новые унитазы и сенсорные смесители на писсуары понадобились Жогорку Кенешу. Мажут - засранцы
06:59 Шанс на выживание: что дала целина Казахстану и казахам, - А.Урманов
06:54 Сотрудникам "Туркменгаза"не выдают зарплату
06:53 Кучаровская душегубка. В Узбе начата проверка в отношении чиновника, запершего фермеров в автобусе при 50-градусной жаре
06:51 ВБ отказался финансировать дострой таджикской насыпнушки - Рогунской ГЭС
06:48 Гонимое гонево... Путин облобызал в Кремле всеми обиженного Атамбаева
06:45 МОК лишил выступавшего за Узбекистан борца Артура Таймазова "золота" Олимпиады-2012
06:42 Перепуганный Яккабагом Мирзиеев срочно и строго предупредил оставшихся не поджаренными хокимов-самодуров
06:41 Стали известны подробности поджога замхокима узбекского Яккабага
06:38 Концепцией по коалиции. Москва предлагает создать аналог ОБСЕ для Персидского залива, - "Къ"
06:34 Путин приютил Атамбаева и призвал кыргызов сплотиться вокруг Жээнбекова
06:30 Итальянскую правящую коалицию могут расколоть российские деньги, - Ф.Селимова
00:50 Позеленевшая жовто-блакитная. Новая УкрРада, - С.Строкань
|22:34 Турция откроет дверь в Европу миллионам беженцев
21:16 В узбекском Навои задержаны мясники, торговавшие ослиным мясом и падалью
21:07 Финал Схиратских соглашений. Почему к решению ливийской проблемы нужны новые подходы, - Р.Мустафин
20:54 Умер голландский киноактер Рутгер Хауэр
18:11 Сомнительный "Триумф": Много ли выиграла Россия от поставок С-400 Турции
16:57 Опасная свалка самолетов в небе над скалами Токто, - Патрик Цолль
16:53 "Балаган Эльзы". УкрДеп Вакарчук "спалился" пением перед москальскими олигархами в Монако
16:49 Причиной масштабной гибели пчел в России могли стать китайские пестициды
15:32 Шавкату Мирзиееву стукнуло 62!
14:30 Аномальная жара. Четыре дня июля побили температурный рекорд в Бишкеке
13:44 Асимметричная война и стабильность стратегии сирийского конфликта, - Абдель Насер Аль Айед
13:43 Афганистан: у Трампа стали сдавать нервы, - С.Тарасов
13:42 Экономисты разглядели приближение мирового кризиса
13:39 К чему приведет противостояние Ирана и США в Ормузском проливе? - Л.Нерсисян
13:36 Кыргызстанцы считают самой коррумпированной Таможенную службу
13:34 Иран никогда не откажется от своего "ракетного" аргумента, - Вл.Васильев
13:32 Пекин и Лондон закрывают "золотую эпоху" двусторонних отношений, - В.Павленко
13:30 Майдан мертв, но майдан - жив... Украина – очередной госпереворот свершился, - А.Дубровский
12:00 Казахстан: узбеков все больше и больше (дискуссия)
09:13 В Казахстане ужесточат цензуру. Паникует Комитет по защите журиков CPJ
09:06 Нам ссыкотно... Мировая педерастия просит Мирзиеева убрать 120-ю уголовную статью о содомии
09:04 Джихад-пуштушки. ЕС выделил 2 миллиона евро на обучение афганских девушек в вузах Узбекистана и Казахстана
08:56 Почему никто не смеется над эксцентричным деспотом Туркмении? - Том Парфитт
08:35 Ну, за Миромончика! ВБ выделяет Узбекистану 656 миллионов долларов на всяческие мирзи-реформы
|Умер президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси
18:06 25.07.2019
Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси скончался 25 июля в военном госпитале в тунисской столице, передает РИА Новости со ссылкой на заявление президентской администрации.
- Сегодня утром в четверг, 25 июля 2019 года, в военной больнице в Тунисе скончался президент республики Аль-Баджи Гаид ас-Себси, - говорится в заявлении президентской администрации, размещенном на странице в сети Facebook.
В последние месяцы президент Туниса неоднократно госпитализировался в связи с проблемами со здоровьем.
Ас-Себси занимал пост президента Туниса с 2014 года.