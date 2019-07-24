Как Россия присоединила Казахстан?

19:05 25.07.2019

К границам казахских кочевий Русское царство впервые вышло, после взятия без боя Астрахани в 1556 году. Уже через год Ногайская орда, чьи владения лежали к востоку от Волги и в нынешнем северо-западном Казахстане, признала зависимость от Ивана Грозного. Этот вассалитет был во многом формальным, ведь царские войска в 1634 году не защитили своих новых подданных от пришедших из Азии калмыков. Но задел был положен.



Казачки Ермака еще в 1582 году били царю челом, чтобы тот признал их завоевания в Сибири и помог с деньгами и людьми. Так Россия полностью охватила казахские земли с севера и запада. Правда, дальнейшее расширение страны на юг и восток сильно замедлилось последующими смутами, народными восстаниями и войнами в Европе.



К 1730-м годам казахи уже несколько десятилетий вели затяжную войну с джунгарами, потомками монголов и родичами калмыков. Народ, до этого живший родовым строем, не имевший баев и ханов и управлявшийся только старейшинами, начал медленно объединяться для сопротивления такому сильному противнику.



Но даже несмотря на это, в 1723-1727 годах Джунгарское ханство атаковало с семи направлений отрядами по 10 тысяч человек и устроило в степи настоящий геноцид: буйные головы сложило не менее ста тысяч казахских батыров. Те, кому удалось спастись бегством, двинулись подальше от врага, к границам России и среднеазиатских государств.



В 1726 году на самом юге, недалеко от нынешней Туркмении, состоялся съезд родов, где было объявлено о созыве общего ополчения и выборе военного лидера – предводителя Младшего жуза Абулхайр-хана.



Джунгары были отражены, но не разбиты. Из-за смерти своего правителя они ушли домой. Но о победе речи не было. Казахские кочевья остались в опасности.



Тогда Абулхайр-хан отправил послов в Петербург, где просил у императрицы Анны Иоанновны союза и военной помощи. Но Россия еще не имела ни сил, ни желания воевать далеко на востоке, тем более, что недавно с джунгарами был подписан мир. Стороны сошлись на принятии в подданство Младшего жуза в 1731 году. Через год хан Среднего жуза также присягнул царице.



Россия обещала казахам защиту от набегов джунгар, а взамен они должны были платить ясак и защищать границы.



Несмотря на обмен взаимными клятвами, это была не более чем формальность. До середины 18 века страна там только укреплялась: строила крепости и защитные линии, понемногу переселяла крестьян, организовывала новые казачьи войска. Активной политики русские там не вели, только отражали мелкие набеги кочевников.



Только угроза со стороны Цинского Китая заставила казахов вновь обратиться к России, теперь уже по-настоящему. С конца 18 по начало 19 века большинство кочевников признало протекторат Петербурга и согласилось на постройку в их землях ряда крепостей. Тогда же было положено начало русскому заселению страны.



Независимыми оставались только южные, полуоседлые области Казахстана. И вот они уже были присоединены как раз военным путем, двумя походами в 1864-65 годах.



Следующим этапом было завоевание среднеазиатских ханств, которое случилось пару десятилетий позднее.