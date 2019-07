Почему китайского "военного слона" США заметили сейчас?

Достаточно долгое время некоторые американские статистические источники, несмотря на страну происхождения, заслуженно сохраняли репутацию минимально политизированных и достаточно достоверных. Но сегодня, похоже, и до них добрались новые реалии войны Шредингера.



Важно не как проголосуют, важно как посчитают. Эту фразу приписывают Сталину, но, судя по тому, что сейчас происходит в Америке, принципом подтасовки ради получения нужного результата там начали пользоваться особенно активно.



Примером тому служит свежий рейтинг издания DefenseNews, ранее входившего в круг адекватных аналитических изданий по военной тематике. Согласно вышедшей у него версии ТОР-100 крупнейших оружейных производителей на 2019 год, впервые в первой десятке ведущих корпораций внезапно объявились: на пятом месте - Aviation Industry Corporation of China, на восьмом - China Nort Industries Group Corporation Limited и на десятом China Aerospase Science and Industry Corporation.



В дополнение к тому оружейники из Поднебесной плотной группой сразу оккупировали 11-е, 12-е и 14-е места, окружив таким образом итальянскую Leonardo на 13-м. Первое упоминание о российских производителях начинается лишь с "Алмаз-Антея" на 15-й позиции. Следующие "русские" стоят аж на 32 месте.



Нет, в достоверность представленных данных при других обстоятельствах, конечно, можно было бы и поверить, но уж слишком топорной оказалась попытка выдать результат за окончательно достоверный. Первые вопросы возникают уже во время просмотра цифр самого рейтинга. Авторов подвело стремление всегда показывать данные максимально методично. В своих рейтингах издание обычно старалось отразить не только текущее положение вещей, но и упомянуть их положение в предыдущем периоде. Именно на этом они и прокололись.



Можно согласиться, что та же Leonardo, хоть и нарастила объем продаж на 11% за год, но ее успех оказался недостаточно существенным. Военное подразделение корпорации Boeing за тот же период обеспечило рост на 66%, благодаря которому смогла подняться с пятого на второе место, а Nortrop Grumman (17%) улучшил позицию с четвертой на третью, чтобы вдвоем скинуть со 2-го на 4-е Raytheon Company.



Но как понять внезапное появление китайцев? Если верить графе объема продаж в 24,9 млрд долларов за 2018 год все как бы правильно, Aviation Industry Corporation of China честно занимает достойное пятое место. Однако почему столь серьезного игрока аналитики DefenseNews не учитывали в рейтинге прошлого года?



В графе "позиция в прошлом году" значится new, надо полагать, означая, что сравнивать не с чем, мол, в ТОП-2018 таких не стояло. Хотя, если смотреть на их объем продаж в 2017 в 22,89 млрд, это гарантированно лучше, чем показатели Nortrop Grumman (21,7 млрд, 4 место) и Boeing (20,56 млрд, 5 место).



Таким образом, по методике составителей о крупной сенсации надо было торжественно объявлять еще в прошлом году. Китайская оружейная компания по общему объему выручки лишь самую малость, на смешные 770 млн, уступила второму по размеру бизнеса оружейнику Америки. Airbas бы стоял не на седьмой, а лишь на десятой строчке, едва возвышаясь над еще двумя компаниями из КНР, дышащими ему практически в затылок.



Удивление от странных "успехов" производителей из России вызвало желание проверить цифры итогового состояния мирового рынка оружия по независимому источнику. Таковым обычно считается Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute - SIPRI).



Он говорит, что по итогам 2017 года совокупный объем продаж оружия и военных услуг крупнейшими мировыми компаниями SIPRI ТOP-100 составил 398,2 млрд долларов, что на 2,5% больше предыдущего года и на 44%, если сравнивать с 2002. В нем 42 американские корпорации обеспечили себе долю в 57% (226,6 млрд, - рост на 2%). Пять из них заняли все верхние строчки таблицы.



Россия, усилиями 10 своих крупнейших производителей, была второй, занимая 9,5% валового объема. В том числе Концерн ВКО "Алмаз-Антей" увеличил продажи на 17% и вошел в десятку лидеров. Выше стояли: Airbus Group (ранее "Европейский аэрокосмический и оборонный концерн", 7-е место), французская корпорация Thales (8-е место) и итальянская Leonardo (9-е место). Остальные российские игроки расположились на 14-м, 15-м, 23-м, 29-м, 34-м, 40-м, 52-м, 66-м местах и ниже.



Третьей по общему объему выручки стояла Британия (9%), оставаясь крупнейшим производителем и экспортером оружия в Западной Европе с общим показателем в 35,7 млрд. В ТОР-100 вошли семь британских корпораций, в том числе BAE Systems (22,9 млрд) всерьез толкавшаяся за лидерство на вершине списка с ведущими производителями из своих бывших колоний за Атлантикой.



Дальше, с большим отрывом, шли все остальные. К примеру, говорится о значительных успехах оружейников Турции. Упоминается, что из Индии в ТОР-100 попали четыре компании, сумевшие в совокупности нарастить продажи до 7,5 млрд (доля - 1,9%).



А что Китай? А Китая у SIPRI нет. Как так? Вооружение из Поднебесной еще, конечно, не на каждом углу встречается, но и так чтобы редким его назвать сложно. Особенно в стрелковке, артиллерии, противотанковых комплексах. Правда, ареал его, так сказать, обитания, еще не особенно велик. В основном, Азия и Африка.



В поисках ответа заходим на сайт российского Центра анализа мировой торговли оружием. Кроме всякого прочего, там публикуется подробный ежегодный статистический отчет и анализ мирового рынка. Его ключевое преимущество заключается в учете только точно подтвержденных данных, исключающих всякие мало кого к чему обязывающие соглашения о намерениях и меморандумы о сотрудничестве.



Стоит напомнить хотя бы, что в ходе своего визита в Саудовскую Аравию Трамп, по его словам, добился подписания соглашения о закупке саудитами американских вооружений на 100 млрд долларов до конца 2018 года. Эта цифра вошла во все западные аналитики. Но по факту Эр-Рияд закупил у Вашингтона продукции американского ВПК всего на сумму в десять раз меньшую.



Из рейтинга ЦАМТО, по итогам 2018 года и за период 2015 - 2018 гг., следует, что первое место в мире занимают США (37,184 млрд долларов или 41,8% рынка), но вот дальше начинаются интересности. Разговоры про успешное отжимание американцами целых 4% рынка у России несколько не подтверждается. В 2016 году Соединенные Штаты занимали 45,4%, в 2017-м - 40,8%. То есть прогресс, конечно, есть, но, во-первых, он лишь компенсирует часть серьезного прошлого проседания, во-вторых, только на 1%.



Второе место в 2018 году у России. 14,58 млрд долларов в деньгах и 16,4 в процентах от общемировых поставок. На протяжении отчетного периода российский экспорт стабильно колеблется в пределах отметки в 15 млрд.



Третьи - французы (9,41 млрд или 10,6%), чей экспорт тихо, но стабильно за четыре года поднялся в 1,26 раза. Неожиданно на четвертом месте (3,38 млрд или 3,8% мировых поставок) оказались испанцы. На пятом, вполне ожидаемо, стоит Израиль (3,26 млрд или 3,7%).



Дальше по объему идентифицируемого (это важно, ибо в рекламных буклетах можно заявлять очень разное) экспорта идут: Британия - 3,114 млрд (3,5%), Германия - 2,508 млрд (2,8%), Италия - 2,09 млрд (2,4%), Южная Корея - 1,93 млрд (2,2%) и (барабанная дробь!) Китай - 1,33 млрд долларов (1,5% мирового оружейного экспорта).



Вот это уже на правду похоже. Потому что даже SIPRI говорит, что КНР на мировом рынке вооружений не превышает 5% и ограничена тремя азиатскими (Пакистан, Бангладеш и Мьянма) и, в последние пять лет, отдельными контрактами в 18 далеко не самых богатых африканских странах. И это при условии, что ребята из Стокгольма заявляют о якобы более высокой информированности и владении цифрами объемов даже внутренних поставок китайских компаний по контрактам с НОАК, что на фоне высокой степени информационной закрытости КНР по стратегическим вопросам выглядит сильно самонадеянным заявлением.



Так как же так получилось, что западные аналитики про Китай говорили много, но в сводных статистических таблицах слона на протяжении многих лет не замечали? Причин тому три. Во-первых, потому что слон прятался за Великой Китайской Стеной. Во-вторых, потому что он был Западу и персонально Америке особенно-то и не нужен. Колония и колония, умеет дешево штамповать ухудшенные копии русских автоматов и не более того. Зачем ее считать?



В-третьих, потому что Америке для внешнего доказательства своего величия необходим достойный фоновый противник. Желательно очень агрессивный, чтобы можно было обосновать повышение запросов собственной армии и производителей оружия на большую долю бюджетного пирога.



Вот звезды и сошлись. Торговая война с Пекином у Трампа явно перешла в форму верденской мясорубки. Шуму много, расходы большие, толку почти ноль, а с учетом потерь, так даже минус. На дворе очередная президентская гонка. В 2016 году победить в ней очень сильно помогла поддержка военных и корпоративное оружейное лобби. Хотя опросы общественного мнения сейчас показывают рост электоральной поддержки уже почти до 50%, но во втором заезде от проверенных козырей отказываться все же не стоит.



Но чтобы ими воспользоваться, военных и всяких околовоенных надо кормить. А денег нет. Существующие военные расходы, хоть и поставили очередной рекорд размера, уже до цента расписаны. Чтобы вытрясти из законодателей дополнительный бонус, требуется придумать что-то новое. Что-то такое, чтобы сразу проняло. Степень достоверности роли не играет.



В конце концов, в очередной серии саги "Звездные войны" пилот бомбардировщика совершенно спокойно стоял в открытом в космос бомбовом отсеке и ногами пинал заевший механизм сброса бомб. А потом, добившись успеха, с удовольствием смотрел, как бомбы падают вертикально вниз на проходящий ниже имперский космокрейсер. И ничего. Никто не возмутился. Все приняли показанное как нечто вполне нормальное. В конце концов, получилось же у Колина Пауэлла с пробиркой. Так почему не продолжить, тем более что тут даже без пробирки можно обойтись?



Вот так вот и выпрыгнул в некогда серьезном и заслуживающем доверия американском аналитическом источнике, как чертик из табакерки, огромный и ужасный китайский военно-промышленный оружейный слон. Совсем без шероховатостей, конечно, обойтись не получилось. Уж слишком сильно он не вписывался в принятую ранее методику составления рейтинга DefenseNews.



Но с другой стороны, это даже хорошо. Мол, все потому, что Пекин свои оружейные корпорации раньше слишком хорошо за своей Великой Китайской Стеной прятал. Но теперь аналитики смогли, проникли, просчитали, вычислили, узрели и тут же в один из фундаментальных источников информации решительно внесли. Почему слон такой большой? Так ведь прятался! И вообще, что это за вопросы? Вы китайский ВВП видели? А объемы продаж HUAWEI? 107 млрд долларов за 2018 год. Кто-то думает, что китайские производители оружия могут быть меньше? Тогда что это за глупые вопросы?



Как гласит принцип войны Шредингера, не важно, что и как на самом деле, определяющим является - что сказали по телевизору. А там DefenseNews заявил, что Китай ворвался в пятерку, вплотную приблизившись к столпам американской экономики. Становится даже интересно, сколько пройдет времени до первого публичного заявления, что произошедшее является угрозой национальной безопасности США, немедленно требующей дополнительного выделения больших денег на военные заказы у американских оружейных корпораций.



Есть мнение, что где-то к концу осени, край - сразу после Нового года. Ибо избирательная кампания по выборам президента США у Трампа стартует уже в конце текущего года, а у демократов она уже началась. Поэтому пробный шар запущен. Только что пошла в утиль создававшаяся на протяжении десятилетий репутация серьезной аналитической конторы, а такими вещами просто так не разбрасываются. Слишком ограничен ресурс. Значит, цель достаточно важна, и процесс уже не остановить.



Александр Запольскис

