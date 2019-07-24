Нечаянная рада: почему "партия войны" проиграла на украинских выборах, - И.Кармазин

19:09 25.07.2019

Владимир Зеленский получил всю полноту власти. Что дальше?



Игорь Кармазин



Дмитрий Ярош, Олег Ляшко, Надежда Савченко, казак Гаврилюк - звезды постмайданной украинской политики. Все они, однако, лишились мест в Верховной раде нового созыва. Подавляющее большинство получила партия "Слуга народа", высокий результат показала "Оппозиционная платформа - За жизнь". Оба объединения ориентируются на тех избирателей, которые хотят мира в Донбассе, положительно относятся к русскому языку. "Известия" разбирались в том, стоит ли теперь ожидать кардинальных изменений в украинской политике.



Партия проигравших



Партия действующего президента Украины Владимира Зеленского одержала оглушительную победу. По результатам обработки 98% бюллетеней "Слуга народа" получила 43% голосов. За "Оппозиционную платформу - За жизнь" проголосовали 13% избирателей. "Батькивщина" Юлии Тимошенко и "Европейская солидарность" Петра Порошенко получили по 8%. "Голос" Святослава Вакарчука прошел в парламент с 5,84% голосов.



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Впервые в истории Украины одна партия сформирует правящую коалицию. "Слуга народа" получает в раде 253 мандата: 124 народных избранника проходят по партийному списку, еще 129 - по мажоритарным округам. Для формирования правительства нужна поддержка 226 депутатов, для внесения изменений в конституцию - 300.



Еще один важный итог - поражение "партии войны". На однозначных националистических позициях стоят только объединение Порошенко и "Голос". Вместе они набрали 13% голосов и оказались в меньшинстве. Более половины голосов избирателей получили те силы, которые спокойно относятся к русскому языку, выступают за скорейший мир в Донбассе.



Провал некоторых политиков особенно характерен. Так, депутатского мандата лишился бывший лидер запрещенного в России "Правого сектора" Дмитрий Ярош. В ходе предвыборной кампании он сделал несколько громких заявлений. Пригрозил казнить Владимира Зеленского на Крещатике, пообещал, что Украина в будущем захватит Кубань, Ростовскую и Воронежскую области. Избиратели подобного творчества не оценили: партия "Свобода", от которой выдвигался Ярош, получила унизительные 2% голосов. Мандата лишился еще один радикальный представитель "Свободы", основатель полка "Азов" Андрей Билецкий. Не смогла преодолеть пятипроцентный барьер и Радикальная партия Олега Ляшко.



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Распрощался с местом в раде другой известный деятель майдана Владимир Парасюк. Считается, что именно его патетическая речь в феврале 2014 года способствовала штурму правительственного квартала и бегству Виктора Януковича. В Верховной раде Парасюк прославился многочисленными драками с коллегами, чиновниками, журналистами. В новый состав рады он попытался пройти по мажоритарному округу, но даже не был зарегистрирован в качестве кандидата.



Похожим образом сложилась судьба у двух других деятелей с майданом головного мозга. Борислав Береза и казак Гаврилюк проиграли представителям "Слуги народа" в мажоритарных округах. Первый любил ходить на заседания парламента в камуфляже, нападал на участников акции "Бессмертный полк" в Киеве, атаковал российских журналистов в ПАСЕ, грозил жителям ДНР и ЛНР казнями. Второй прославился зимой 2014 года, когда силовики раздели его догола и избили. В предыдущей раде самой заметной инициативой казака стало предложение легализовать проституцию. Всего восемь человек проголосовали в мажоритарном округе за бывшую военнослужащую Надежду Савченко.



Ни войны, ни мира



Поражение "партии войны" показало усталость избирателей от псевдопатриотизма, агрессивной риторики, коррупции, нищеты. Но такой результат вовсе не означает победы "партии мира". Общественные настроения на Украине - одно, а деятельность государственной системы - совсем другое. Именно поэтому ряд наблюдателей скептически относятся к утверждениям о том, что украинская политика существенно изменится.



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Во-первых, и предыдущий президент Петр Порошенко начинал с довольно миролюбивой риторики. В ходе избирательной кампании 2014 года он обещал закончить АТО (антитеррористическую операцию - так в Киеве называли вооруженный конфликт в Донбассе) "за считаные часы". После этих слов вооруженные силы Украины потерпели ряд тяжелейших поражений, обстрелы в зоне конфликта продолжаются до сих пор. Памятным оказалось также обещание Порошенко не сужать область применения русского языка. При общении с избирателями политик сам легко переходил на русский язык. Позже повальная украинизация стала одним из главных направлений его деятельности.



Во-вторых, после выборов президента прошло уже два месяца, появилась возможность сравнить предвыборные обещания и последующую деятельность Владимира Зеленского. Например, в ходе избирательной кампании он обещал сесть за стол переговоров с Москвой, встретиться с Владимиром Путиным. После победы концепция изменилась. Политик поставил ряд условий. По его словам, Россия должна отпустить всех "пленных", диалог должен проходить в присутствии представителей западных стран. В своих последних заявлениях он говорил о том, что на "агрессора" надо "давить" вместе со странами Европы.



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Зеленский также называл приоритетом умиротворение Донбасса, но пока существенных шагов не сделано и в этом направлении. Число обстрелов в зоне конфликта даже увеличилось, гибель людей продолжается. Первой жертвой войны при Зеленском стала женщина в поселке Гольмовский в Горловке. Она скончалась, получив ранение в сердце.



Глава государства при этом дал понять, что не собирается выполнять Минские соглашения, которые остаются единственным согласованным документом по урегулированию конфликта. Так, он выступил против предоставления Донбассу особого статуса. Сообщал, что не будет подписывать закон об амнистии ополченцев. А это важнейшие пункты договоренностей. По мнению Зеленского, вернуть Донбасс Киеву поможет "большой медиапортал", который сообщал бы "правдивые вещи" о событиях на Украине. В этом смысле новый президент мало отличается от старого, который также не забывал о пропаганде в непризнанных республиках.



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В ходе избирательной кампании Зеленский выступал против давления на русский язык. 16 июля в силу вступил закон о языке, который подписал еще Петр Порошенко. Ожидается, что новый состав рады скорректирует документ. Но никакой конкретики пока нет. Ни президент, ни его соратники из "Слуги народа" не представили свои поправки к закону. Представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук говорил, что "концептуально с законом согласен", а возможные правки будут сделаны с одной целью - сделать украинизацию более мягкой и эффективной.



Национализм-лайт



Украинский политолог Андрей Золотарев в беседе с "Известиями" говорит, что пока Владимир Зеленский играет роль "Порошенко-лайт". "Думаю, в ближайшее время ожесточенность языковых и религиозных споров снизится, но общий курс предыдущего главы государства сохранится. Президент боится раздражать активное националистическое меньшинство. В этом смысле характерно назначение главой департамента защиты национальной государственности СБУ полковника Сергея Андрущенко. Он курировал уголовные дела оппонентов майдана, занимался делом Кирилла Вышинского. То есть кадровая политика остается прежней", - говорит эксперт.



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Кажется странным, что Зеленский при высокой поддержке избирателей вынужден действовать с оглядкой, но рейтинг на Украине определяет далеко не все. Например, рейтинг Виктора Януковича до последнего момента держался на отметке 30%. О таком показателе Петр Порошенко мог только мечтать. Но Януковичу поддержка граждан не помогла.



Активное, агрессивное меньшинство в Киеве способно диктовать повестку дня пассивному большинству. Мизерный результат радикалов на нынешних выборах не должен вводить в заблуждение - националисты и не собираются действовать демократическим путем. К мнению большинства они относятся с пренебрежением, и опыт участия в украинской политике многократно убеждал их в обоснованности такого подхода.



В таких условиях популярность Владимира Зеленского может начать таять. Впрочем, стремительного обвала популярности ждать тоже не стоит. Глава государства пока грамотно работает с общественным мнением. В начале июля социологи зафиксировали падение популярности "Слуги народа". Новый президент сразу отправился в турне по Украине. В ходе поездки он громил второразрядных и третьеразрядных чиновников и переломил негативную для себя тенденцию. Впрочем, надолго таких маневров может не хватить.