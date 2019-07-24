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|МАГАТЭ временно возглавил румын К.Феруцэ
19:44 25.07.2019
Назначен исполняющий обязанности гендиректора МАГАТЭ
Временно исполняющим обязанности гендиректора МАГАТЭ назначили бывшего постпреда Румынии Корнела Феруцэ. Об этом "РИА Новости" сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Он отметил, что в ближайшее время начнутся консультации для определения сроков проведения дальнейших процедур. "Когда объявляется набор кандидатов, когда открывается эта вакансия, как много времени будет на выдвижение кандидатов, когда будет прекращен прием новых кандидатур и когда завершится весь процесс рейтингово-конкурсного избрания генерального директора", - сказал Ульянов.
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