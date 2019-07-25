 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сижжакнули. Конфискованную резиденцию Гули Каримовой передадут фут-федерации зятя Мирзияева
19:56 25.07.2019

Федерации триатлона Узбекистана, возглавляемой Отабеком Умаровым, передадут в бесплатное пользование вместе со всем имуществом резиденцию Гульнары Каримовой в зоне отдыха "Сижжак". Об этом сообщили местные СМИ.

Проект постановления кабинета министров, направленный на развитие триатлонного спорта в Узбекистане, был опубликован 24 июля на портале обсуждения проектов нормативно-правовых актов.

Как отмечается в проекте документа "согласиться с предложением Министерства физической культуры и спорта, Национального Олимпийского комитета, Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре, Ассоциации футбола Узбекистана и Федерации триатлона Узбекистана о передаче Федерации триатлона Узбекистана в безвозмездное пользование зданий и сооружений зоны отдыха "Сижжак" в Бостанлыкском районе Ташкентской области".

На данный момент председателем федерации триатлона Узбекистана является младший зять Шавката Мирзияева Отабек Умаров, являющийся кроме того первым заместителем руководителя службы безопасности президента. Умаров был избран на эту должность в марте этого года.

На базе зоны отдыха "Сижжак" планируется создать учебно-тренировочную базу федерации для национальных сборных команд по триатлону. Ожидается, что на это направят 15 млрд сумов ($1,7 млн). Как отмечается в документе, на территории зоны отдыха имеются здания гостиницы, три бассейна, амфитеатр, коттедж и другие сооружения.

25 Июль 2019

Источник - centralasian.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1564073760
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