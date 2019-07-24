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В деле чечено-кыргызского "авторитета" Батукаева вылезли "уши" чиновников из Кремля? - ВБ
20:38 25.07.2019

25 июля 2019 - Бакыт Стамов

Эксперт в области госуправления, экс-депутат Алишер Мамасалиев также прокомментировал вчерашнюю встречу экс-президента Алмазбека Атамбаева с главой РФ Владимиром Путиным. Своим мнением он поделился на своей странице в соцсети.
По его словам, Путин, выступив политическим арбитром в конфликте действующего президента КР с экс президентом, продемонстрировал всем в регионе - слабость первого и управляемость второго.

"Хотя согласитесь уровень конфликта того не стоил. Да он затянулся и привлекал к себе излишний программируемый ажиотаж, но не требовал вмешательства третьих сил. Мы не стояли на грани внутриполитического столкновения двух сил, например, в Казахстане после президентских выборов 2019 - проблемы были куда серьезнее наших или разразившийся политический кризис в Молдове в июне этого года - когда государственные ветви власти перестали признавать друг друга и Конституционный суд Молдовы в течении двух дней принимал по несколько решений по одному и тому де вопросу, почему же тогда Путин также публично не вмешался во внутренние проблемы своих стратегических союзников?", - написал Мамасалиев.
Эксперт предположил, что за вмешательством Кремля кроется не только вопрос безопасности в регионе.
"По-моему, главная причина такого публичного шага Путина во внутриполитическую разборку в Кыргызстане кроется в том, что по делу Азиза Батукаева рано или поздно вылезли бы "уши" высоких чиновников из Кремля, а это уже чувствительный удар по внешнеполитическому имиджу РФ в регионе. Если моя гипотеза верна, то следствие о причастности Атамбаева по незаконному освобождению осужденного Азиза Батукаева будет тихо спущено на "тормозах".

В целом же по сложившейся ситуации, мы все проиграли, как граждане суверенного государства, поскольку согласно Конституции КР единственным и легитимным политическим арбитром в системе органов государственной власти и реализации конституционных норм на территории Кыргызстана может быть только всенародно избранный президент", - добавил экс-депутат.

Источник - vb.kg
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