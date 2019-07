Ближний Восток на опасном перекрестке. Будут ли США рубить персидский узел? - Е.Пустовойтова

26.07.2019

Елена ПУСТОВОЙТОВА | 23.07.2019



О том, что этот узел завязывается все крепче, трубят все западные СМИ. Аналитики Атлантического совета (Atlantic Council) при НАТО загибают пальцы: на следующий день после того, как 4 июля Британия арестовала в Гибралтаре иранский танкер Grace 1, Корпус стражей исламской революции угрожал захватом британских танкеров – раз; 10 июля иранские катера пытались остановить в Ормузском проливе танкер BP British Heritage, но были вынуждены отступить при появлении британского военного корабля HMS Montrose – два. 19 июля иранцы захватили британский танкер Stena Impero, не выполнивший приказ остановиться, – три. Был взят на абордаж и танкер MV Mesdar, шедший под либерийским флагом, но принадлежащий британской компании Norbulk Shipping, взят и отпущен – четыре.

Дональд Трамп "посоветовал другим государствам защищать свои корабли, когда они идут через пролив, и сотрудничать с нами [с Америкой] в будущем", отмечает Atlantic Council.



The Washington Post бьет тревогу – захват британского танкера Ираном может перерасти в масштабный международный кризис, а "Иран не выглядит напуганным, он заявляет, что иранские вооруженные силы выполнят угрозу принять ответные меры на захват иранского танкера в Средиземноморье в минувшем месяце по подозрению в нарушении санкций Евросоюза против Сирии".



Американская разведывательно-аналитическая компания Stratfor (Strategic Forecasting Inc.) уже объявила, что Вашингтон готовится охранять нефтеналивные суда в Персидском заливе от иранцев, нагнав туда больше военных кораблей и морской патрульной авиации и навесив на суда камеры наблюдения и приборы слежения.

США проделывали нечто подобное в 1987 году, когда воевавшие между собой Иран и Ирак атаковали танкеры третьих стран, экспортирующие нефть противника. И, несмотря на то, что Вашингтон собрал тогда в заливе самый крупный после окончания Второй мировой войны военно-морской конвой для защиты танкеров с иракской нефтью, ему это редко удавалось.



"Череда недавних инцидентов и атак в Персидском заливе подчеркивает риск эскалации и потенциального конфликта между Соединенными Штатами и Ираном, – пишет Stratfor. – Пытаясь уменьшить опасность для поставок энергоресурсов в США, Белый дом старается осуществить поддержку региональных и глобальных союзников, которые также рискуют тем, что их поставки нефти могут быть прерваны атаками иранцев".



Проще говоря, из соображений экономии (вполне по Трампу) США пытаются пристегнуть к своей политике Японию, Южную Корею, Индию и Евросоюз, тоже импортирующих персидскую нефть. Однако что они могут противопоставить Тегерану, показавшему, что он может прервать торговое мореплавание в Ормузском проливе в любой момент?



Не станем пересчитывать резоны, направляющие действия Тегерана в Ормузском проливе, через который уплывает пятая часть мировой торговли нефтью. Не будем затрагивать выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA), возобновление американских санкций против Ирана и даже беспилотник, сбитый американским кораблем Boxer, если тот был действительно иранским. Однако посмотрим, с кем собирается рубить гордиев узел в Персидском заливе Дональд Трамп.



Известно, как Евросоюз отреагировал на выход Трампа из JCPOA, под которым стоят (стояли) подписи всех пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН плюс Германии. Никому из подписантов, кроме США, не хочется еще больше обострять отношения с Ираном, вновь начавшим обогащение урана.



Кроме того, в Европе понимают, что женевская Конвенция об открытом море 1958 года допускает захват гражданского судна одного государства военным судном другого только при наличии обоснованных подозрений в пиратстве или работорговле. В противном случае это прямая военная агрессия одного государства против другого, или военное преступление. Сентенция о "нарушении санкций ЕС против Сирии" вообще не выдерживает критики, так как только Совет Безопасности ООН вправе вводить санкции против какого-либо государства, а никак не Евросоюз. Это – с позиции международного права.



А если с позиции силы, то Иран – это свыше полумиллиона иранцев под ружьем, включая Стражей исламской революции, армию, флот и военную авиацию. Это современные баллистические и крылатые ракеты и развитая оборонная промышленность. Это страна, привыкшая жить в условиях экономических санкций еще с начала 50-х годов прошлого века.



А самое главное – Америке теперь приходится силой доказывать свое доминирование на Ближнем Востоке не только Ирану. Как отмечает канадский сайт Global Research, за минувшие 15 лет структура военных союзников США в регионе значительно изменилась. Граничащие с Ираном Турция и Пакистан заключили с Тегераном договоры о военном сотрудничестве, что делает невозможным для США наземное вторжение наподобие вторжения в Ирак. "В нынешних условиях, – пишет издание, – никто из иранских соседей, включая Турцию, Ирак, Туркмению, Азербайджан и Армению, не позволит американским и союзным с ними войскам использовать свою территорию или воздушное пространство".



Ополченцы, которых поддерживает Турция, воюют с американцами в Сирии.

Азербайджан полгода назад подписал с Ираном двусторонний договор о военном сотрудничестве. Почило в бозе американское детище GUAM – договор о военном сотрудничестве Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы. США все в большей изоляции на Ближнем Востоке.

В таких условиях рассчитывать на иракский сценарий было бы для Вашингтона самоубийством. Вот почему, считают в канадском Центре исследований глобализации, этот регион на опасном перекрестке, за которым маячат "дьявольские формы военного вмешательства". Это могут быть точечные ракетные удары, поддержка террористических группировок, превентивные атаки, в том числе с использованием тактического ядерного оружия, политическая дестабилизация, угрозы военной силы, экономические санкции... Мы помним, как отреагировал Дональд Трамп на сбитый иранцами в их воздушном пространстве американский дрон RQ-4A Global Hawk: он заявил, что Вооруженные силы Соединенных Штатов были "взведены и заряжены" для удара по Ирану, но он отменил удар за десять минут до нанесения.

Хорошо еще, что у Трампа были тогда эти десять минут…