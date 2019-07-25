 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Оживший Бердымухамедов появился на публике, - В.Панфилова
00:05 26.07.2019

Президент Туркменистана возвращается к активной политической жизни

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
25.07.2019

Глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов после долгого отсутствия впервые появился на публике. Телеканал TURKMENISTAN показал, как глава государства подъехал на "Гелендвагене" к президентскому дворцу, вальяжно прошел по коридорам и у стендов с фотографиями обсудил с главным архитектором ряд проектов в будущем Ашхабад-сити.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в четверг появился перед телекамерами государственных каналов. Он демонстративно рассматривал представленные проекты, делал замечания, давал рекомендации по установке автобусных остановок и потребовал, чтобы там отображалась информация о маршруте, расписании движения, времени прибытия транспорта.

Накануне Бердымухамедов, по сообщению пресс-службы Узбекистана, поздравил по телефону президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с днем рождения. Президент также принял отчет у мэра Ашхабада Шамухаммета Дурдылыева о подготовленных проектах Ашхабад-сити, где предусмотрено строительство крупного комплекса объектов социального, административного и иного назначения. По сообщению государственного агентства ТДХ, несмотря на то что президент с 15 июля находился в "трудовом отпуске", все это время он работал: "Бердымухамедов решил проявить неизменную приверженность принципу плодотворно и максимально эффективно использовать свое время".

По всей видимости, это ответ власти на брошенный туркменской оппозицией вызов: "Покажите Аркадага живым!" Судя по предстоящим событиям, он еще неоднократно появится на голубом экране. В ближайшее время Бердымухамедов готовится принять первый Каспийский экономический форум, на который съедутся эксперты, политики и энергетики из разных стран мира, в том числе из России. Проведение мероприятия запланировано на 11–12 августа в курортной зоне Аваза.
Напомним, что исчезновение Бердымухамедова вызвало ажиотаж и слухи о его смерти. "На это повлияли предыдущие прецеденты, связанные со смертями президентов Гейдара Алиева, Сапармурата Ниязова и Ислама Каримова, когда кончина состоялась заведомо раньше объявленного срока. Это время окружение использовало для достижения некого консенсуса по кандидатуре преемника и подавления более слабых групп. Властные группировки не только успевали сформировать новый центр сил, но и перелицевать национальное законодательство в угоду и оправдание именно такого механизма узурпации власти. Все предыдущие схемы (включая и собственно туркменскую) явления народу и мировому сообществу преемников и породили закономерное напряжение в ожиданиях шагов туркменской власти в ответ на появившиеся слухи о смерти Бердымухамедова. Полное спокойствие и отсутствие реакции туркменских властей только подогревали интерес", – сказал "НГ" туркменский эксперт Сердар Айтаков.
По мнению эксперта, раскрутка "новости" в русскоязычном сегменте началась стремительно, и ее отголоски звучат до сих пор. И это несмотря на то, что авторы первых вбросов сами же и дезавуировали их. Кто был заказчиком и исполнителем, не совсем понятно, почти вся туркменская эмиграция отреклась от авторства, а первые озвучившие ее сдали назад и сослались на неверную информацию из Туркменистана. Одно можно сказать, что кампания была инициирована либо выходцами из Туркменистана, либо организована кем-то в самом Туркменистане. При этом стоит отметить, что сами власти отнеслись к этой кампании довольно спокойно, Интернет работал в прежнем режиме, как и кабельное ТВ, включая и довольно большой набор зарубежных каналов, которые вещали без перебоев.

Источник - ng.ru
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