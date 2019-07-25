 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китай покажет Америке, что пошлины его экономику не поколеблют, - В.Скосырев
00:07 26.07.2019

Новый раунд американо-китайских переговоров пройдет в Шанхае

Владимир Скосырев
25.07.19

Из-за торговой войны с США китайская промышленность потеряла в прошлом году 2 млн рабочих мест. Но КНР не будет менять политику в угоду Вашингтону. Следующая встреча представителей двух держав состоится не в Пекине, а в процветающей коммерческой столице – Шанхае. Перенос имеет символическое значение. Китай дает понять партнерам, что торговые разногласия не нужно политизировать, что его экономика сильна, несмотря на небольшое замедление темпов ее роста.
В Шанхае на предстоящей неделе впервые после саммита G20 в Японии, где пообщались председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп, встретятся лицом к лицу высокопоставленные чиновники. Китайскую делегацию должен возглавить вице-премьер Лю Хэ, американскую – торговый представитель Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин.
В Японии Си и Трамп вроде бы согласились помириться, но на деле расхождения остались столь же глубокими, как и прежде. США обвиняют Китай в том, что он не выполняет своих обещаний, а Китай говорит, что американцы требуют слишком многого.

Аналитики в Гонконге утверждают, что смена места встречи свидетельствует о том, что Пекин пересматривает свою тактику и готовится к затяжной торговой войне. Избрав для переговоров мировой финансовый хаб вместо столицы, Китай хочет преуменьшить их политическое содержание, сделав упор на коммерческих элементах.
Тем более что торговая война негативно сказывается на рынке труда в КНР. По данным экономистов ведущего инвестиционного банка Китая China International Capital Corp, из-за нее обрабатывающая промышленность в 2018 году лишилась около 2 млн рабочих мест.

"Политические проблемы решить сложнее, поэтому Китай хочет сфокусировать внимание на технических вопросах, таких как ослабление американских рестрикций в отношении компании Huawei или закупка Китаем американской сельскохозяйственной продукции", – говорит Шэнь Цзяньгуан, главный экономист фирмы JD Digits.
Перед шанхайским раундом обе стороны пошли на незначительные уступки друг другу, пишет газета South China Morning Post. США пообещали снять повышенные пошлины со 110 видов китайских товаров, включая медицинское оборудование и ключевые электронные компоненты. А Китай объявил, что будет закупать плоды труда американских фермеров. Конкретно речь идет о 2–3 млн т соевых бобов. Китайская таможня не будет облагать их повышенными тарифами.

Американская сторона тоже постаралась придать позитивную окраску предстоящей встрече. Мнучин напомнил в интервью телекомпании CNBC, что именно в Шанхае в 1972 году было подписано коммюнике, положившее начало нормализации отношений между Пекином и Вашингтоном. Этот дипломатический документ стал кульминацией визита в Китай президента США Ричарда Никсона. Во время поездки Никсон встретился с престарелым кормчим Китая Мао Цзэдуном.

Однако, невзирая на деликатность момента, новый шеф Пентагона Марк Эспер заявил, что спор между США и Китаем в такой же мере затрагивает сферу национальной безопасности, как и экономику. Особое беспокойство вызывает то, что в системы связи США и их союзников проникают китайские технологии. В этом плане классическим примером служит деятельность китайского телекоммуникационного гиганта Huawei.
В беседе с "НГ" главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Ломанов отметил: "Проблемы в американо-китайских отношениях очень сложные. Они носят структурный характер. Перенос места переговоров напомнил мне басню Крылова: "А вы, друзья, как ни садитесь…"

Шанхай, мегаполис с его фантастическими небоскребами, – это более убедительная иллюстрация китайского процветания, чем строгий столичный Пекин, полагает эксперт. Желание Китая перенести туда встречи понятно. С другой стороны, это скорее свидетельство того, что никакого важного соглашения, которое требовало бы срочно привлечь к консультациям сотрудников не только Министерства коммерции, а и других ведомств, юридического например, не предвидится. Переговоры перешли в вялотекущую фазу.
"Ни одна сторона уступать не хочет. А пейзаж Шанхая должен напоминать американцам, что Китай – это государство, набравшее экономическую мощь", – сказал Ломанов.

Противоречия между США и Китаем носят долгосрочный характер. Даже если торговая сделка была бы достигнута, это не ликвидировало бы проблемы Тайваня, изменения баланса сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе, присутствия Китая в Индийском океане, в Африке. Все это вызывает растущее раздражение в Вашингтоне. Америка недовольна и тем, что Китай не пошел по пути либеральной демократии. Но ей придется научиться сосуществованию с Китаем, заключил эксперт.

Источник - ng.ru
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