Почему таджики часто сидят на корточках?

00:08 26.07.2019

Жители почти каждого российского города имеют возможность лицезреть таджикских работяг практически каждый день. В основном, эти смуглявые молодые люди занимаются тяжелым физическим трудом. Обычно они вкалывают, как проклятые весь день и работают на совесть. В восточном, конечно, понимании.



И если выдается минутка свободного времени, они обязательно присядут отдохнуть. На корточках. При этом, даже при наличии незанятых скамеек или свободных мест на тех, где уже сидят люди, к местным жителям они не подсаживаются. Отчасти это бывает из деликатности – мало кто захочет рядом с собой терпеть человека, который полдня махал лопатой.



Но все-таки, откуда у них могла возникнуть такая традиция? Ведь они же точно не российские гопники и не сидели в нашей тюрьме. Так откуда же жители среднеазиатских республик позаимствовали эту интересную привычку?



Справедливости ради, это почти только в европейском обществе считается неприличным сидеть таким образом. А вот многие азиаты – турки, тайцы, арабы, китайцы, да те же японцы - часто присаживаются поудобней.



Но темой статьи и блога является Средняя Азия, о ней и будет речь.



Традиционно, у всех перечисленных народов стулья и высокие столы отсутствуют. До советской власти ни в одном доме мебели не было в принципе. Поэтому за обедом люди сидели прямо на полу: на коленях или по-турецки, как кому удобней. И ели, по большей части, молча. Тут не Кавказ, тосты говорить не принято. Но если все же хочется пообщаться, человек садится на корточки. Считается, что в такой позе это допустимо.



Некоторые для объяснения такой традиции вспоминают стародавние времена, когда жители Средней Азии поклонялись огню. Вполне естественно, что они рассаживались вокруг очага и так говорили о вечном. На попе при этом устроиться было нельзя.



В отличие от Европы, тут травы особо нет, вместо нее горячие и липкие глина и песок. Вот традиция и закрепилась.



Тем более, что исламская религия, которая пришла сюда еще в VII-VIII веках строго-настрого предписывает своим последователям соблюдать правила гигиены, а с пророком не поспоришь.



Есть еще одно мнение, найденное на просторах интернета, которое высказал один молодой таджик. Он заявил, что каждый мужчина на востоке – изначально воин. Поэтому стоящий человек – злой человек.



А вот если ты сидишь, значит, мира хочешь. Беды от такого ждать не стоит.