Кремль предложил Атамбаеву и Жээнбекову работать вместе, - В.Панфилова

06:45 26.07.2019

В Киргизии расценили это как вмешательство во внутренние дела суверенной страны



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



25.07.19



В Москве Алмазбека Атамбаева встречали как экс-президента Киргизии. Фото со страницы Атамбаева в Инстаграмм

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, получив в Москве гарантии безопасности, начинает готовиться к предстоящим парламентским выборам. Накануне его принял в Кремле глава РФ Владимир Путин. Он призвал нынешнего и бывшего руководителей Киргизии прекратить распри и совместно работать в интересах республики. Атамбаев, со своей стороны, заверил, что готов договариваться с нынешним лидером Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.



В Киргизии не всем пришлась по душе встреча Владимира Путина с Алмазбеком Атамбаевым. Киргизские политики заявили, что это вмешательство во внутренние дела суверенного государства и доказательство того, что Киргизия стала протекторатом Кремля.

Между тем в Москве обеспокоены затянувшийся войной между нынешним президентом Сооронбаем Жээнбековым и его предшественником – Алмазбком Атамбаевым. Конфликт двух политических тяжеловесов явно угрожает стабильности республики. В Кремле не желают, чтобы Киргизия превратилась во второй Афганистан. И, несмотря на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что Россия не вмешивается во внутренние дела суверенного государства, Путину тем не менее пришлось переговорить и с Жээнбековым, и с Атамбаевым.

Он предложил им путь выхода из политического кризиса – работать вместе. "Страна нуждается в политической стабильности. И все люди должны объединиться вокруг действующего президента и помогать ему в развитии государств", – заявил Путин журналистам. "Де-факто российский лидер предложил Жээнбекову встроить Атамбаева в систему, объединиться и работать на благо России. А благо России – это стабильность в Киргизии. И не стоит раскачивать лодку. При этом всем стало ясно, что Атамбаев в Москве получил индульгенцию, или, скажем, Обильную грамоту (документ в средневековой Руси, дававший право на освобождение от повинности), и может спокойно заниматься политикой", – сказал "НГ" заместитель генерального директора Центра стратегических оценок и прогнозов Игорь Панкратенко.

С такой оценкой согласен и генеральный директор аналитического центра "Стратегия Восток–Запад" Дмитрий Орлов. По его мнению, для Атамбаева это явная поддержка и гарантия безопасности. "Визит в Кремль экс-президента – уже беспрецедентный для истории постсоветских стран случай и огромная поддержка. Атамбаев в выигрыше. Во-первых, Путин показал на деле, что он политик мирового масштаба, не только России. Во-вторых, приняв Атамбаева, он подчеркнул, что поддерживает экс-президента и его политику. Что же касается действующего главы государства, то российский президент сказал красиво: "Надо ему помочь". Возвращение Атамбаева будет означать, что он получил от Путина гарантию личной безопасности. А предстоящие парламентские выборы 2020 года покажут, кто на самом деле "хозяин", – сказал "НГ" Орлов.



Атамбаев, со своей стороны, заявил, что готов договариваться и ждет ответного шага от Жээнбекова. "Мы (Атамбаев на встрече с Путиным. – "НГ") говорили о том, что обе стороны конфликта должны приложить для этого усилия. И мы тоже считаем, что это дорога с двухсторонним движением. Действующей власти необходимо вернуться в правовое поле", – говорится в распространенном заявлении экс-президента Киргизии. По словам Атамбаева, власть в Киргизии должна показать объективность при рассмотрении дел в судах, прекратить политическое преследование оппонентов. Эксперты отмечают крах антикоррупционной кампании. "Борьба с коррупцией превратилась в борьбу с Атамбаевым. Но даже если Атамбаев – это коррупция, то далеко не вся", – заметил Орлов.



Бывший президент считает, что его сторонники должны получить возможность спокойно готовиться к выборам. Об этом, по его словам, Владимир Путин намерен поговорить с Сооронбаем Жээнбековым. При этом Атамбаев обещает, что, как только давление со стороны Жээнбекова прекратится, повестка дня оппозиции сразу поменяется. "Политическое напряжение будет снижаться. Мы тоже этого хотим ради будущего Киргизии", – отметил киргизский политик. Он добавил, что действующая власть должна заняться реализацией нужных стране проектов развития. "Мы только рады будем помочь", – отметил Атамбаев. "И только когда граждане Киргизии увидят, что президент Жээнбеков работает во благо страны, а оппозиция спокойно готовится к будущим выборам, народ успокоится и наступит политическая стабильность, о которой мы говорили на встрече с Владимиром Путиным. Мы, как и обещали на митинге 3 июля (митинг сторонников Атамбаева и членов основанной им Социал-демократической партии в Бишкеке. – "НГ") будем ждать конкретных действий от властей до сентября", – заявил экс-президент Киргизии.