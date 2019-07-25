Жээнбеков и Рахмон лично попытаются остановить Ворухскую камне-войну

06:55 26.07.2019

Президенты Кыргызстана и Таджикистана проведут два раунда переговоров - в Исфаре и на Иссык-Куле

25 Июль, 2019



По приглашению президента Таджикистана Эмомали Рахмона 26 июля глава Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков совершит краткосрочный рабочий визит в город Исфару.

Заведующий отделом внешней политики аппарата президента Данияр Сыдыков подчеркнул, что предстоят плановые переговоры, вошедшие в регулярную практику. "В ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе процессы делимитации и демаркации границ. Акценты также будут поставлены на развитие сотрудничества приграничных областей, направленное на укрепление добрососедства и дружбы народов Кыргызстана и Таджикистана", - говорится в сообщении.

По словам Данияра Сыдыкова, второй раунд переговоров продолжится в городе Чолпон-Ате, где будут подведены итоги встречи в Исфаре.



Ситуация на границе кыргызстанского села Ак-Сай и таджикистанского анклава Ворух обострилась вечером 22 июля. По данным Государственной пограничной службы КР, причиной конфликта послужила установка флагштока жителями села Ворух на въезде в село. В результате одна из сторон применила оружие. Стрельба велась гражданскими лицами из охотничьих ружей.

23 июля ситуация вновь обострилась. Около 16.00 с таджикской стороны были произведены выстрелы, ранен кыргызстанский пограничник.



Во время конфликта пострадали 17 граждан Кыргызстана, 14 человек получили огнестрельные ранения, еще трое пострадали от камней. Среди пострадавших 4 - гражданские лица, 13 - сотрудники ГПС и милиции. Из села Ак-Сай было эвакуировано 600 жителей, большинство - женщины и дети.



Таджикская служба радио "Азаттык" со ссылкой на местные власти сообщает, что с таджикской стороны погиб один человек, ранения получили пятеро.

25 июля по итогам переговоров между вице-премьер-министрами двух стран в Баткене восстановлено движение по дорогам Исфара – Ворух и Ош – Исфана.

Протяженность границы Кыргызстана с Таджикистаном составляет 970 километров, из них согласовано 519. Спорные участки в основном расположены на территориях, где с Бободжон-Гафуровским и Исфаринским районами Таджикистана граничат Лейлекский и Баткенский районы Баткенской области Кыргызстана. Там часто происходят конфликты - из-за воды, пастбищ и земли. Нередко доходит до кровопролития.