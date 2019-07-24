Матерый ташкентец Равшан Гулямов стал советником Мирзиеева по экономике, инвестпроектам и внешней торговле

07:03 26.07.2019

Равшан Гулямов назначен советником президента

Равшан Гулямов, работавший первым замминистра экономики и промышленности, стал советником президента по вопросам развития отраслей экономики, реализации инвестиционной и внешнеторговой политики.



Равшан Аюбович Гулямов назначен советником президента Узбекистана по вопросам развития отраслей экономики, реализации инвестиционной и внешнеторговой политики, сообщили "Газете.uz" источники в правительстве.

В Министерстве экономики и промышленности, где он с января работал первым заместителем главы Минэкономпрома, подтвердили, что в среду он покинул пост в связи с переходом на другую должность.



Равшан Гулямов (1968 г. р.) - выпускник Ташкентского государственного университета (1992) и Австралийского национального университета (1998). В 1992-2004 годах работал в Центральном банке, с 2001 года был заместителем председателя ЦБ. В 2004-2007 годах занимал должность первого заместителя председателя Национального банка Узбекистана и председателя правления банка "Асака". Также (в 2007−2016 годах) работал первым заместителем министра финансов, министром экономики, министром внешних экономических связей, инвестиций и торговли и исполнительным директором Фонда реконструкции и развития Узбекистана.

С апреля 2017 года по август 2018 года работал председателем Госкомконкуренции, после чего возглавил Сводный информационно-аналитический департамент по вопросам макроэкономического анализа и прогнозирования, реформирования финансовой и банковской систем, развития частного предпринимательства и малого бизнеса Кабинета Министров.



Должность советника (прежнее название - государственный советник президента по вопросам социально-экономической политики) оставалась вакантной после ухода Вячеслава Голышева. Пост заместителя советника с 2017 года занимает Галина Саидова.