В Антикоррупционном агентстве Казахстана созданы департаменты: добропорядочности, партнерства, превенции... (поллюции? - тоже красивое слово)

07:14 26.07.2019

О новых назначениях в Агентстве по противодействию коррупции рассказал Бектенов



Новых руководителей представил первый замглавы агентства Олжас Бектенов.

Глава Антикоррупционной службы Алик Шпекбаев назначил руководителей департаментов ведомства, передает корреспондент BNews.kz



Новых руководителей представил первый заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов.



"Миссия агентства искоренять коррупцию во имя благополучия народа Казахстана. Наше видение – агентство должно стать профессиональным, открытым, эффективным и результативным правоохранительным органом, надежно защищающим граждан от коррупции. Ценностями агентства определены: справедливость, добропорядочность и доверие. Во вновь образованном агентстве акцент сделан на превенцию коррупции. Для усиления данного направления созданы новые департаменты. Это департамент превенции, департамент добропорядочности, департамент партнерства", - сказал Бектенов.



Руководителем аппарата Агентства по противодействию коррупции стал Куаныш Жапаков. Как отметил Бектенов, он работал на различных руководящих должностях в государственных органах, в том числе в Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции. В последнее время работал в Администрации Президента.

Департамент превенции возглавила Анар Жарова. Как подчеркнул Бектенов, она свыше 20 лет служит в правоохранительных органах, имеет большой опыт аналитической работы.



"Департамент превенции занимается системным анализом и антикоррупционным мониторингом, выявлением и устранением причин и условий коррупции", - сказал Бектенов.

Департамент добропорядочности возглавил Данияр Сабирбаев. По словам Бектенова, имеет большой опыт работы в местных исполнительных и центральных госорганах. В последнее время возглавлял департамент антикоррупционной политики агентства. Как отметил Бектенов, на департамент добропорядочности возложены обязанности по изменению сознания людей путем привития неприятия коррупции, культивирования честности, этичности и неподкупности.



Департамент партнерства возглавила Лейла Йылдыз. Она выпускница Кембриджского университета, доктор философии. Обладает большим опытом исследовательско-аналитической работы, а также проектной деятельности в сфере верховенства закона и уголовного правосудия.

Руководителем Департамента стратегии и оперативного управления стал Ескали Саламатов. Как отметил Бектенов, он имеет большой стаж службы в правоохранительных органах, учебных заведения МВД, работал в Администрации Президента, кандидат юридических наук.

Главой Департамента кадровой работы назначен Нурлан Жаксимбетов (экс-советник председателя Агентства РК по противодействию коррупции).

Руководителем Департамента собственной безопасности стал Мурат Карымсаков.

Руководителем департамента по расследованию дел в квазигосударственном секторе Агентства РК по противодействию коррупции назначен Сергей Перов.