 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Узбе сочиняют "Стратегию управления госдолгом" (19,1 млрд "баков")
07:21 26.07.2019

Разрабатывается Стратегия управления госдолгом
Стратегия управления государственным долгом разрабатывается в Узбекистане. Сейчас внешний долг составляет 19,1 млрд долларов. В Минфине это считают приемлемым уровнем.

Министерство финансов Узбекистана разрабатывает Стратегию управления государственным долгом на фоне роста объемов привлеченных кредитов. Об этом сообщил первый заместитель министра финансов Тимур Ишметов.
18 июля состоялось первое заседание Экономического совета по реализации "Дорожной карты" основных направлений структурных реформ на 2019−2021 годы. Экономсовету поручено обеспечить подготовку и внесение в Администрацию президента проектов:
Стратегий реформирования предприятий с долей государства, развития национальной цифровой экономики ("Цифровой Узбекистан-2030"), развития образования, развития сектора управления водными ресурсами и ирригации;
Концепций социально-экономического развития Узбекистана до 2030 года, развития сельского хозяйства, усиления монетарной политики и обеспечения стабильности цен, реформирования государственной пенсионной системы, развития финансового сектора;
"Дорожных карт" по улучшению инвестиционного климата, повышению гибкости и прозрачности в сфере землепользования, охране окружающей среды.
Проведение реформ подразумевает огромные инвестиции и расходы, которые не могут быть полностью компенсированы из госбюджета. Поэтому привлекаются кредиты международных финансовых институтов, что, в свою очередь, приводит к увеличению внешнего долга.
Тимур Ишметов подчеркнул, что удержание внешнего долга на приемлемом уровне останется важней задачей в социально-экономической политике государства
"Любая реформа подразумевает финансовую сторону, поэтому Министерство финансов разрабатывает Стратегию по управлению государственным долгом. На сегодняшний день госдолг Узбекистана находится на приемлемом, низком уровне - по этому поводу можно не переживать. Но, вместе с тем, Узбекистан нуждается в больших объемах инвестиций и тратах. Конечно, очень много тех, кто хочет предложить эти ресурсы. В таких условиях, когда мы хотим увеличить производство, когда предлагают ресурсы, очень сложно препятствовать тому, чтобы взять долг и быстро потратить", - сказал он.

По состоянию на 1 апреля внешний долг страны составил 19,1 млрд долларов. Узбекистан по этому показателю входит в группу государств с умеренной долговой политикой. На 2019−2021 годы предельная величина суверенного долга устанавливается в 40% к ВВП.
В начале года Министерство финансов сообщило об установке программного комплекса DMFAS-6 для автоматизации мониторинга, обслуживания и учета государственного долга .

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1564114860
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