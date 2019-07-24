 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 26.07.2019
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07:32  Ханьхуэй сменит Хуэя в качества посла Китая в России
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07:14  В Антикоррупционном агентстве Казахстана созданы департаменты: добропорядочности, партнерства, превенции... (поллюции? - тоже красивое слово)
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06:45  Кремль предложил Атамбаеву и Жээнбекову работать вместе, - В.Панфилова
00:08  Почему таджики часто сидят на корточках?
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00:00  Ближний Восток на опасном перекрестке. Будут ли США рубить персидский узел? - Е.Пустовойтова
Четверг, 25.07.2019
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19:56  Сижжакнули. Конфискованную резиденцию Гули Каримовой передадут фут-федерации зятя Мирзияева
19:44  МАГАТЭ временно возглавил румын К.Феруцэ
19:15  Дан старт процессу вступления Узбекистана в ВТО
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19:05  Как Россия присоединила Казахстан?
18:15  Эпоха Путина. Часть первая, - А.Халдей
18:11  Дурдом №2. Узбекистан сегодня и завтра, - Б.Мусаев
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13:29  Лозаннская независимость Турции и Севрские надежды Армении (история), - М.Брутян
13:26  Социализм или транснациональная диктатура. Главный коммуняка РФ Зюганов написал новую книгу
13:24  Новый заход на цель. Пентагон возглавил профессиональный лоббист Марк Эспер
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08:10  Трамп в иранской ловушке. Теократия делает ставку на демократов, - К.Стригунов
08:02  Драма экс-президента Киргизии Атамбаева неприятно удивила Путина, - Е.Егорова
08:00  Малайзийских экспертов по MH17 пытались уничтожить на подступах к Донбассу, - "МК"
07:57  Новые унитазы и сенсорные смесители на писсуары понадобились Жогорку Кенешу. Мажут - засранцы
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06:54  Сотрудникам "Туркменгаза"не выдают зарплату
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06:48  Гонимое гонево... Путин облобызал в Кремле всеми обиженного Атамбаева
06:45  МОК лишил выступавшего за Узбекистан борца Артура Таймазова "золота" Олимпиады-2012
06:42  Перепуганный Яккабагом Мирзиеев срочно и строго предупредил оставшихся не поджаренными хокимов-самодуров
06:41  Стали известны подробности поджога замхокима узбекского Яккабага
06:38  Концепцией по коалиции. Москва предлагает создать аналог ОБСЕ для Персидского залива, - "Къ"
06:34  Путин приютил Атамбаева и призвал кыргызов сплотиться вокруг Жээнбекова
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Среда, 24.07.2019
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Ханьхуэй сменит Хуэя в качества посла Китая в России
07:32 26.07.2019

Китай меняет посла в России

Газета "Коммерсантъ" №131 от 26.07.2019, стр. 5

Как стало известно "Ъ", в начале августа Москву покинет посол КНР Ли Хуэй. Новым представителем Пекина в РФ станет нынешний заместитель министра иностранных дел страны Чжан Ханьхуэй.

Господин Чжан работал в посольствах Киргизии и Украины, а также возглавлял дипмиссию Китая в Казахстане (2014–2018 годы). Потом он был переведен в центральный аппарат, где получил должность помощника министра иностранных дел КНР Ван И. В 2019 году он занял пост замглавы МИДа. Традиционно именно с этого поста Москва и Пекин назначают друг к другу послов, подчеркивая тем самым высокий уровень отношений.
С момента возвращения в центральный аппарат МИД КНР из Казахстана Чжан Ханьхуэй активно принимал участие в подготовке и проведении российско-китайских мероприятий. В частности, он сопровождал председателя КНР Си Цзиньпина в ходе его визита в РФ 5 июня. Именно он объявил на брифинге, что в Московский зоопарк прибудут из Китая панды Диндин и Жуи.
И нынешний, и будущий послы КНР родились на северо-востоке Китая, недалеко от границ России, являются карьерными специалистами по бывшему СССР и говорят на русском языке. Оба представляли страну в Казахстане. Чжан Ханьхуэю 55 лет. Он женат, имеет дочь.
Михаил Коростиков

Источник - kommersant.ru
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