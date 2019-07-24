Ханьхуэй сменит Хуэя в качества посла Китая в России

07:32 26.07.2019

Китай меняет посла в России



Газета "Коммерсантъ" №131 от 26.07.2019, стр. 5



Как стало известно "Ъ", в начале августа Москву покинет посол КНР Ли Хуэй. Новым представителем Пекина в РФ станет нынешний заместитель министра иностранных дел страны Чжан Ханьхуэй.



Господин Чжан работал в посольствах Киргизии и Украины, а также возглавлял дипмиссию Китая в Казахстане (2014–2018 годы). Потом он был переведен в центральный аппарат, где получил должность помощника министра иностранных дел КНР Ван И. В 2019 году он занял пост замглавы МИДа. Традиционно именно с этого поста Москва и Пекин назначают друг к другу послов, подчеркивая тем самым высокий уровень отношений.

С момента возвращения в центральный аппарат МИД КНР из Казахстана Чжан Ханьхуэй активно принимал участие в подготовке и проведении российско-китайских мероприятий. В частности, он сопровождал председателя КНР Си Цзиньпина в ходе его визита в РФ 5 июня. Именно он объявил на брифинге, что в Московский зоопарк прибудут из Китая панды Диндин и Жуи.

И нынешний, и будущий послы КНР родились на северо-востоке Китая, недалеко от границ России, являются карьерными специалистами по бывшему СССР и говорят на русском языке. Оба представляли страну в Казахстане. Чжан Ханьхуэю 55 лет. Он женат, имеет дочь.

Михаил Коростиков