МиГ-29 ВВС Азербайджана упал в Каспий

08:57 26.07.2019

Азербайджанский МиГ-29 упал в Каспийское море. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства обороны Азербайджана.



"24 июля около 22.00 часов во время планового учебно-тренировочного полета, проводимого в ночное время, была внезапно прервана связь с истребителем Миг-29 Военно-воздушных сил Азербайджана после чего самолет пропал с экранов радаров", - говорится в пресс-релизе.

По предварительным предположениям, в результате авиакатастрофы военный самолет упал в Каспийское море.

Проводятся неотложные мероприятия по поиску и спасению пилота.



Комиссия, созданная по поручению Министра обороны, начала расследование причин авиакатастрофы.

Самолеты МиГ-29 - основа истребительной авиации ВВС Азербайджана. На вооружении страны стоят 16 самолетов МиГ-29 и МиГ-29УБ, полученных с Украины в 2007-2012 годах. Они были призваны заменить 20 самолетов типа МиГ-25, доставшихся Баку от раздела советского наследия.